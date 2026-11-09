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Juicio contra Diego Bravo entra en su recta final: esto falta para conocer decisión de los jueces

Abogados de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann solicitaron ‘la pena máxima’ contra el creador de contenido, correspondiente a multas e indemnizaciones económicas

Juicio Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y María José “Majo” Ulate
El abogado Randall Céspedes, defensor de Diego Bravo, dará sus conclusiones este martes 10 de noviembre. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya