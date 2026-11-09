Juicio contra Diego Bravo entra en su recta final: esto falta para conocer decisión de los jueces

El juicio por presunta difamación que enfrenta el influencer Diego Bravo tras la demanda de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann continuará este martes 10 de noviembre en los tribunales de Goicoechea.

En esta ocasión, le corresponde al abogado defensor de Bravo, Randall Céspedes, dar a conocer sus conclusiones, luego de que en la última audiencia los abogados de Ulate y Hoffmann tuvieran su participación.

Ellos solicitaron “pena máxima” para 15 presuntos delitos de difamación, lo que correspondería a 180 días de multa, además de ¢10 millones por concepto de daño moral e intereses, indexación y el pago de las costas correspondientes.

Abogados de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann dieron a conocer sus conclusiones del caso el pasado 5 de noviembre. (Fiorella Montoya)

Una vez que el tribunal haya escuchado la totalidad de las conclusiones, los jueces podrían deliberar durante una o dos horas.

Existen dos vías para resolver: la primera es dictar el “por tanto” de forma inmediata y fijar la lectura integral de la sentencia para cinco días hábiles después; la segunda opción es emitir la sentencia oral íntegra en la misma jornada.

Con este paso concluiría el debate oral que involucra a las tres figuras del entretenimiento costarricense, para así poner fin a una serie de audiencias en las que se vieron las caras, escucharon testimonios, vieron pruebas y se dieron a conocer las pretensiones de las partes.