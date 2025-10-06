Juez de ‘Mira quién baila’ afirma estar ‘completo’ luego de esta noticia

El juez del programa Mira quién baila, el español Isaac Rovira, contó a Teletica que ya se siente completo luego de recibir una visita muy esperada.

Su esposa, Sarai Xicola, y su hija, Nina, arribaron al país el 1.º de octubre para acompañarlo en las galas del programa y disfrutar juntos de Costa Rica.

Rovira publicó en sus historias de Instagram que su familia asistió a la más reciente gala. En un tono romántico expresó que su esposa “es su otra mitad”, mientras ella se encontraba en maquillaje de los camerinos de Teletica.

El juez también comentó al medio que planea aprovechar los próximos días para descansar junto a ellas.

“Para estar como en casa al 100% me faltaban ellas. Esta próxima semana nos vamos a escapar tres días a Puerto Viejo, Limón, para hacer un poquito de playa, turismo y descansar”, afirmó a Teletica.com.

Isaac Rovira reconocido bailarín y referente internacional del baile deportivo. (Archivo )

Añadió que su familia permanecerá en el país hasta el 20 de octubre, fecha en la que celebrarán el cumpleaños de su hija.

Durante la última gala, la niña de cuatro años se mostró muy contenta en los pasillos del programa. Jugó con Ítalo Marenco y Mariana Uriarte mientras sus padres se preparaban para salir al escenario.