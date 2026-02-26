Juanes olvida letra de una de sus canciones en vivo; así reaccionó y resolvió el momento

El cantante colombiano Juanes protagonizó un momento inesperado durante su participación en el programa especial Only Viña, el pasado martes, previo a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.
Durante la interpretación de su clásico tema Para Tu Amor, el artista olvidó parte de la letra y debió improvisar. Entre risas, reconoció el error y comentó: “Se me olvidó la letra”, provocando la simpatía del público y de los presentadores del espacio.
La presentadora Tonka Tomicic intervino entregándole su celular para ayudarle a seguir la canción. Minutos después, cuando le pidieron interpretar otro tema, Juanes bromeó diciendo que nuevamente necesitaría tener la letra a mano.
Lejos de incomodarse, el cantante tomó la situación con humor y profesionalismo, demostrando su experiencia y naturalidad frente a los imprevistos.
El percance ocurrió a pocas horas de su esperada presentación. Su actuación en Viña del Mar —uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica— generaba gran expectativa entre sus seguidores.