Viva

Juanes olvida letra de una de sus canciones en vivo; así reaccionó y resolvió el momento

Episodio ocurrió a pocas horas de su esperada presentación en el Festival de Viña del Mar

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
El cantante Juanes eligió Costa Rica para grabar parte de su nuevo proyecto musical. AFP
El cantante Juanes olvidó parte de la letra de una de sus canciones en un programa, pero dejó la incomodidad de lado. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juanes
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.