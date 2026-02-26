Juanes olvida letra de una de sus canciones en vivo; así reaccionó y resolvió el momento

El cantante Juanes olvidó parte de la letra de una de sus canciones en un programa, pero dejó la incomodidad de lado.

El cantante colombiano Juanes protagonizó un momento inesperado durante su participación en el programa especial Only Viña, el pasado martes, previo a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026.

Durante la interpretación de su clásico tema Para Tu Amor, el artista olvidó parte de la letra y debió improvisar. Entre risas, reconoció el error y comentó: “Se me olvidó la letra”, provocando la simpatía del público y de los presentadores del espacio.

La presentadora Tonka Tomicic intervino entregándole su celular para ayudarle a seguir la canción. Minutos después, cuando le pidieron interpretar otro tema, Juanes bromeó diciendo que nuevamente necesitaría tener la letra a mano.

Lejos de incomodarse, el cantante tomó la situación con humor y profesionalismo, demostrando su experiencia y naturalidad frente a los imprevistos.

El percance ocurrió a pocas horas de su esperada presentación. Su actuación en Viña del Mar —uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica— generaba gran expectativa entre sus seguidores.