Viva

Juanes presume las bellezas de Costa Rica en su nuevo sencillo

El cantante colombiano lanzó el primer video de una serie audiovisual filmada en varias regiones del país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Juanes grabó el primer material en el Parque Nacional Braulio Carrillo, en un teleférico.
Juanes grabó el primer material en el Parque Nacional Braulio Carrillo, en un teleférico. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juanes
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.