Juanes presume las bellezas de Costa Rica en su nuevo sencillo

Juanes grabó el primer material en el Parque Nacional Braulio Carrillo, en un teleférico.

El cantante colombiano Juanes estrenó el video de su nuevo sencillo titulado Hagamos qué, grabado en Costa Rica. El material se publicó en sus plataformas digitales este 22 de enero y tiene una duración de 2 minutos y 58 segundos.

El video muestra al artista durante un recorrido en una góndola de teleférico, en medio del bosque lluvioso del Parque Nacional Braulio Carrillo. En la grabación, Juanes aparece solo mientras se desplaza por la zona.

La pieza forma parte de una serie compuesta por seis visuales grabados en territorio nacional; los otros cinco materiales se publicarán en los próximos meses.

Las grabaciones se realizaron durante el pasado mes de octubre en distintas regiones del país, donde destacan locaciones del Caribe, Guanacaste y la zona norte.

Durante el proceso de filmación en el país, se observó al cantante de A Dios le pido, La camisa negra y Es por ti, montando a caballo, descansando en una palmera y disfrutando de una catarata.

Juanes regresará a Costa Rica este año como uno de los artistas invitados del Picnic Festival 2026, durante el mes de marzo.