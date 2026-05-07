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Joven cuenta cómo Choché Romano evitó que atentara contra su vida: ‘Lo que hizo me salvó’

El creador de contenido dio a conocer la fuerte historia en sus redes sociales, donde además el presentador le hizo una invitación especial tras conocer lo sucedido

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Por Fiorella Montoya
Choché Romano
Choché Romano, reconocido presentador costarricense, fue el protagonista de un emotivo testimonio compartido por el joven David López. (Captura de video)







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Choché RomanoDavid López
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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