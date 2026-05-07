Joven cuenta cómo Choché Romano evitó que atentara contra su vida: ‘Lo que hizo me salvó’

Choché Romano, reconocido presentador costarricense, fue el protagonista de un emotivo testimonio compartido por el joven David López.

Un joven creador de contenido costarricense compartió un impactante testimonio en redes sociales al revelar que un gesto del presentador Choché Romano marcó un antes y un después en uno de los momentos más oscuros de su vida.

En un extenso video, el muchacho relató que en el 2019 atravesaba una fuerte depresión, acompañada de ansiedad, agorafobia y pensamientos suicidas. Según explicó, en ese momento su situación emocional y física era crítica.

“Choché Romano evitó que yo atentara contra mi vida... De verdad, estaba muy depresivo y tenía ideación suicida. Durante muchísimos meses no hubo forma humana de que yo lograra conectarme con el aquí y con el ahora”, expresó el joven identificado como David López.

Contó que incluso llegó a sentir que ya no podía continuar, así que le hizo un pedido a Dios. “Si hoy no me manda una señal, si el universo no me manda una señal, yo dudo mucho seguir intentándolo”, recordó sobre uno de los pensamientos que tuvo aquella mañana.

En medio de ese complicado panorama emocional, recordó que seguía publicaciones de Romano en redes sociales. El presentador, según explicó, atravesaba entonces una etapa enfocada en el ejercicio y mensajes de motivación personal.

Fue ahí cuando ocurrió el gesto que, asegura, le cambió la vida. “Choché subió como un versículo bíblico… yo comenté la vara y literal no habían pasado cinco minutos y el mae me reposteó”, relató.

El joven explicó que en aquel momento prácticamente nadie seguía su contenido en redes sociales, por lo que la acción del presentador tuvo un impacto enorme.

“Yo me despedacé a llorar porque el versículo hablaba de eso, de recuperar fuerzas... La paz que yo sentí cuando Choché Romano me reposteó es indescriptible”, aseguró.

El muchacho aclaró que no se trataba de idolatrar al presentador, sino de la importancia que tuvo ese acto de empatía en medio de su crisis emocional.

“El gesto de cordialidad de Choché de ese día, de repostearme, me hizo sentir importante. Me hizo sentir que algo que yo estaba diciendo con mucho dolor resonó en alguien que es muy mediático”, comentó.

Incluso, afirmó que aquel momento representó un cambio significativo en su vida. “Después de ese día, aunque ustedes no lo crean, mi actitud cambió radicalmente”, expresó.

El video del joven tiene varias reacciones en TikTok donde Romano le contestó con una especial invitación: “Mae David, de verdad estoy muy conmovido. No fui yo… Y te digo que de donde salió ese mensaje, en ese libro hay muchos más. Por favor, dame el placer de invitarte junto a los tuyos a mi próximo show de comedia. ¡Sería un honor recibirte!”, escribió.

El joven le dio las gracias y le dijo: “Me encantaría sentarme con vos, mae, y darte lujo y detalle de cómo ese día me salvaste. Por medio de Dios, por supuesto, pero mae. Te juro que lo que hiciste sin saber me salvó“, finalizó en su mensaje.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.