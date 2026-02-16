Viva

Joven cineasta costarricense dirigirá en su nueva película a famosos actores mexicanos como Lalo España y Pablo Valentín

El cartaginés, reconocido por dirigir la película basada en la historia de Hanna Gabriels, combinará su talento en la escritura y la dirección en una nueva cinta inspirada en la política costarricense

Por Fátima Jiménez
Plan B
Frayser Navarrette, joven cineasta costarricense, suma más de una década de trabajo entre dirección y actuación, y ahora se alista para estrenar 'Plan B', su sexta película. (Suministrada)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.