Joven cineasta costarricense dirigirá en su nueva película a famosos actores mexicanos como Lalo España y Pablo Valentín

Frayser Navarrette, joven cineasta costarricense, suma más de una década de trabajo entre dirección y actuación, y ahora se alista para estrenar 'Plan B', su sexta película.

Con apenas 28 años, el cineasta y actor costarricense Frayser Navarrette suma más de una década de experiencia en el mundo del cine. Muchos lo recuerdan por La leyenda de un triunfo (2019), la película basada en la vida de la boxeadora Hanna Gabriels, mientras que otros lo identifican por la romántica cinta En algún sitio, donde además asumió uno de los papeles protagónicos.

Actualmente, se alista para lo que considera uno de los proyectos más trascendentales de su carrera: su sexta película, Plan B.

Este nuevo largometraje reunirá a figuras reconocidas del cine y la televisión mexicana, entre ellas Lalo España, recordado por su personaje de Germán Martínez en la comedia Vecinos; Pablo Valentín, conocido por su participación en telenovelas como Por ella soy Eva; y Karla Barahona, actriz destacada por su trabajo en producciones como La diosa del mar.

En entrevista con La Nación, el joven director oriundo de Cartago habló sobre su nueva película y recordó sus inicios en el sétimo arte.

“Desde pequeño sabía que quería dedicarme a estas cosas del cine. Estuve en actuación desde los seis años. Jugaba a improvisar sets. Con estereofón hacía nieve y con arena hacía desiertos para imaginar que eran escenarios de películas”, recordó el director.

Aquellos juegos infantiles, contó, no solo lo entretenían, sino que lo motivaban a luchar por sus metas y mantener viva su imaginación.

Desde que jugaba a improvisar sets en su infancia hasta dirigir proyectos como 'Skate, my life' y 'La leyenda de un triunfo', el cineasta costarricense Frayser Navarrette ha convertido sus sueños en historias para la pantalla grande. (Suministrada)

Una censura lo inspiró

A los 19 años, Navarrette asumió la dirección de Fieras, una telenovela nacional que estaba por ser abandonada por la producción.

Ese mismo año estrenó su primera película, Skate, my life, la historia de Danny (Steve López), un joven skater que debe posponer sus sueños por falta de recursos. Desde entonces, todas sus películas han sido escritas por él mismo, reflejando su sello personal.

En 2019 estrenó La leyenda de un triunfo, centrada en la vida de Hannah Gabriels. Un año después lanzó The Broken Mind, un thriller psicológico sobre un escritor que, tras perder a su esposa, enfrenta el despertar de sus pensamientos más oscuros.

Y en 2021 llegó En algún sitio, disponible en Amazon Prime Video, una historia de amor entre dos amigos separados por una mentira y reencontrados por el destino.

Esta película, contó, nació como una respuesta directa a la censura, pues en Skate, my life había una escena en la que dos hombres aparecían tomados de la mano, pero los distribuidores le exigieron eliminarla para poder difundir la película.

“Siempre me quedé con esa ‘sangre en el ojo’ porque yo creo que si algo no se menciona, no existe. Entonces dije: ‘Bueno, si me van a censurar una escena de chicos tomados de la mano, pues voy a hacer toda una película de amor entre dos hombres. Si vamos a incomodar, vamos a incomodar bien’”, recordó con orgullo.

Además de dirigir, Navarrette suele interpretar papeles dentro de sus propias producciones. “También soy educador, me apasiona mucho la educación”, comentó.

Esa formación, sumada a su experiencia práctica, afirmó, lo ha consolidado como uno de los cineastas más jóvenes de Latinoamérica con producciones profesionales estrenadas.

Pero no todo ha sido sencillo. Navarrette reconoció que ha tenido que enfrentar retos, sobre todo en sus primeros años.

“En el inicio, tal vez siendo más joven, se imposibilitaba llevar a cabo proyectos porque mi visión no era la misma que la de los productores”, confesó. Por mantener su esencia y sus principios, incluso ha rechazado propuestas.

Es por eso que, en busca de independencia creativa, fundó su propia productora, End Films, con la que ha desarrollado sus más recientes proyectos.

Plan B: una historia sobre segundas oportunidades

Su más reciente apuesta, Plan B, promete ser una comedia romántica con alma y reflexión. Según el propio director, es “una historia simple, bonita y sencilla” que invita a pensar en “esas segundas oportunidades que no necesariamente llegan días después, sino a veces años”.

Con 'Plan B', protagonizada por reconocidos actores mexicanos y costarricenses, Frayser Navarrette apuesta por una comedia romántica que reflexiona sobre las segundas oportunidades. (Suministrada)

La sinopsis describe una historia de amor que renace en medio del caos político: “Dos vidas que se reencontraron demasiado tarde, pero justo a tiempo para sanar; una historia de vulnerabilidad, reconciliación y valentía para intentarlo de nuevo, en medio del caos de una campaña política”.

El elenco, que Navarrette define como “de lujo”, incluye a Karla Barahona (Ana Villalobos), Pablo Valentín (Dani Salgado) y Eduardo Lalo España (Antonio Barrera), además de actores costarricenses como Fabiola del Pilar, Manfred Schlager, Olga Cors y Olinka Velázquez.

El actor mexicano Lalo España, reconocido por su trabajo en comedia y televisión, se suma al elenco de 'Plan B' aportando su carisma y larga trayectoria artística. (Suministrada)

El rodaje iniciará en la segunda semana de febrero en Ciudad de México, con una duración de entre 10 y 12 días. Luego seguirá la posproducción y, aunque aún no hay fecha de estreno, ya distintas plataformas de distribución han mostrado interés.

“No sabemos la fecha del estreno aún, pero esperamos que sea también en este mismo año”, adelantó el director.

La película surge como una alianza entre End Films y Kaba Films, productora de Karla Barahona. “Karla es una increíble actriz que ha trabajado con muchos actores como Eugenio Derbez”, comentó Navarrette.

Inspirado en la realidad política, el cineasta confesó que para Plan B se basó en el contexto costarricense: “Cuando un líder resulta más creíble por ser una persona cómica, que usa un lenguaje coloquial y, en ocasiones, hasta irrespetuoso, eso es precisamente lo que conecta con un sector muy específico del pueblo”, mencionó.

El filme, agregó, busca mostrar la política como un show, uno en el que el amor también puede florecer.

El actor mexicano Pablo Valentín, reconocido por su trabajo en comedia y telenovelas, interpreta a Dani Salgado en la nueva película 'Plan B'. (Suministrada)

Un futuro lleno de historias

Mirando hacia adelante, Navarrette se visualiza continuando su cine con propósito.

“Quiero seguir actuando y haciendo cine. En los últimos dos años encontré una pasión en el teatro musical, pero creo que siempre voy a seguir con el cine con enfoque social, que aunque es comercial, muestra temas que tal vez otras personas no se atreven a abordar”, afirmó.

A las nuevas generaciones que sueñan con dedicarse al arte, les dejó un mensaje poderoso: “Hay que crear las oportunidades. Parte de sentir miedo o tener dudas es normal. Costa Rica todavía está a años luz de un desarrollo artístico y cultural en sí; esa es una realidad, pero el consejo que puedo dar es no esperar a que haya oportunidades o que les toquen la puerta con el papel de sus sueños; hay que crear esos espacios”.

Navarrette defiende que hoy las redes sociales permiten contar historias con más libertad.

“Hace unos 10 años eso habría parecido algo irracional, pero ahora es completamente normal. En ese entonces era más difícil encontrar oportunidades —aunque era posible—, mientras que hoy las posibilidades son mucho mayores”, manifestó.

Y concluyó con una frase que refleja su espíritu creativo y resiliente: “No esperen la oportunidad perfecta, creen esa oportunidad perfecta”.