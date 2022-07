‘En algún sitio’: la historia de amor entre dos hombres llegará por primera vez al cine tico

En algún sitio es la primera película nacional de amor diverso que llegará a la pantalla grande de Costa Rica en diciembre. La cinta, que presentará el amor entre dos hombres, se estrenará en un país que ha avanzado en temas de diversidad pero que aún se mantiene muy conservador. El filme disruptivo tiene la intención de representar con respeto y dignidad a la comunidad LGBTIQ+ y desde ya busca el apoyo de ese grupo y de sus aliados para llenar las salas.

La cinta nació de una inquietud que el director y actor Frasyer Navarrette tuvo hace casi cinco años, cuando en su momento la distribuidora que promocionaba una de sus primeras películas le solicitó que se omitiera una escena en la que dos varones se tomaban de la mano.

Él tuvo que hacerlo (la distribuidora tomaba las decisiones) y desde entonces le quedó “esa espinita” de crear una producción representativa en la que los personajes homosexuales ”no sean ridiculizados como muchas veces se ha mostrado”.

'En algún sitio' presentará la historia de amor entre Cristian y Antonio. Esta es la primera película nacional completamente inclusiva y diversa. Foto: Frayser Navarrette para LN

En algún sitio presenta a Cristian y Antonio (protagonizados por Frayser Navarrette y Luis Jara, respectivamente), protagonistas de una historia de amor que se mostrará a lo largo de 70 años, lo que implica que los personajes principales aparezcan en tres diferentes etapas de sus vidas: adolescentes, adultos y adultos mayores.

El reconocido actor Álvaro Marenco es uno de los histriones que figuran en la época dorada de uno de los personajes. Sebastián Orozco y José Pablo Araya darán vida a las figuras principales en su etapa más joven. Por ahora se reservan el nombre de quien encarnará al otro adulto mayor.

[ Filman en Costa Rica la primera película nacional de amor diverso ]

Cine diverso e inclusivo

Esta será la quinta película de Navarrette (quien además ha dirigido Leyenda de un triunfo, Skate, my life; Aunque no sea conmigo y The Broken Mind) y se enfoca en un amor que poco a poco ha ido teniendo protagonismo en el sétimo arte del mundo, pero, ¿qué hay de Costa Rica?

El director, de 25 años, dice que es consciente de que su nueva cinta “marcará un antes y un después en la historia del cine costarricense”.

“Estamos asumiendo los riesgos y sorteando los azares de enfrentarse a un contexto complicado, como lo sería la historia de amor entre dos chicos que llegaría por primera vez a la pantalla grande”, detalló.

Él es propietario de END FILMS, una productora que nació con la intención de generar contenidos diversos e inclusivos, así que su objetivo en todo momento es seguir adelante.

“Costa Rica es un país que va avanzado en algunos temas de derechos humanos pero también es un país, lo digo en el marco de lo leído y que he escuchado, muy homofóbico. Este es un riesgo que se toma. Es un país conservador, avanzado en comparación a otros países, pero sigue habiendo homofobia y personas conservadoras en ese aspecto. Muchas veces hay una línea delgada entre un comentario homofóbico e inhumano.

“Se asume el riesgo y lo vamos a seguir haciendo. Fundé la productora con ese propósito de darle voz a las comunidades, a grupos de personas que han sido ridiculizadas en las películas”.

–Frayser, esta película llega como una gran apuesta, una apuesta disruptiva, usted no presentará solamente una escena diversa, sino toda una historia. ¿Cómo se prepara para lo que venga? Usted que se maneja en este mundo debe haber visto el revuelo alrededor de la película de Lightyear, que ha generado polémica, e incluso censura, por un beso homosexual…

–“Creo que indiferentemente de las críticas buenas y malas, todo suma. Incluso las personas que están en contra y hacen comentarios homofóbicos y demás, no se toman ni el tiempo de ver el tráiler. Creo que es bueno. De una u otra forma vamos a estar dando de qué hablar. Mi objetivo es que no importa si la critican millones, me importa que otros miles vean la película y se sientan identificados y mostrarles que son normales como todo mundo.

—Su película representará a miles de personas en Costa Rica. ¿Cuál es su propósito?

–Quiero que sea una manera de ofrecerles disculpas a personas de la comunidad por el bullying, por tener que ocultar el amor que sienten por miedo a ser golpeados o humillados. Está bien ser diferente, está bien amar. Desde nuestra trinchera damos la lucha. La lucha termina hasta que la igualdad sea una costumbre.

—Finalmente, su película necesita ser vista, llenar salas, ¿le preocupa que las personas no quieran ir al cine?

–Me preocupa pero confío en la comunidad LGBTIQ+, en el apoyo de la sociedad en general. Tenemos el hashtag #llenemosdeorgulloelcine. Ahora que se marchó el 26 de junio y se llenaron las calles, queremos que se llenen las salas.

“Este será un antes y un después en el cine tico. Requerimos el apoyo de la comunidad y aliados para que sepan que no somos tres gatos. Juntos podemos lograr cosas grandes en este primer paso digno y respetuoso de inclusión en pantalla grande.

La película 'En algún sitio' busca romper con estereotipos y se centra en la historia de amor entre Cristian y Antonio. Foto: Júpiter Silva

–Partamos además de que a veces cuesta que la sociedad apoye el trabajo nacional…

–Sí. Invitamos a la gente a que apoye. La mejor publicidad es la que se hace boca a boca. Les pedimos que vayan con la familia, con los amigos. Que la gente vaya a ver cine tico es difícil, y esta es una película que es algo nuevo en Costa Rica, un largometraje disruptivo vamos a requerir apoyo.

–-Como director, cuál es el mensaje que quiere compartir y que caracteriza a sus películas?

Algo que caracteriza todos mis largometrajes es el valor que tiene el tiempo. Se subestima un montón, si cerrás los ojos y haces retroceso, te das cuenta que se va volando. Siempre tenemos ese mensaje de valorar el tiempo. De amar y ser felices porque mañana no sabemos.

–¿Cómo es también ser actor en esta cinta?

“Es todo un tema. Yo no iba a actuar. Iba a dirigir. Venía de hacer The Broken Mind (que se estrena a finales de julio), la protagonicé y quedé agotado física y mentalmente. Quería solo dirigir y producir. Los dos protagonistas de ahora no somos los originales. Se hizo cambio. Siempre quisimos que la película cumpliera con todas las expectativas”.

En esta ocasión,END FILMS cuenta con el apoyo de la productora Engage Films de Júpiter Silva, ambas se unieron en el 2019 para generar contenidos que aún no se han explorado en Costa Rica.

En algún sitio se grabó durante la pandemia y terminó el rodaje en mayo. Su estreno en cines será el jueves 1.° de diciembre del 2022.