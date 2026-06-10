Joven alcanza premio mayor de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ en especial mundialista (video)

Una noche de alta tensión y expectativa devolvió el premio mayor a ¿Quién quiere ser millonario?, luego de cinco años sin que ningún participante lograra completar el desafío final.

Sebastián Marín Carvajal, de 29 años y vecino de La Unión de Cartago, fue quien rompió la racha al contestar correctamente las 15 preguntas de una edición especial centrada en los mundiales de fútbol, llevándose así los ¢35 millones.

Su recorrido no fue sencillo. A lo largo del programa avanzó con cautela, midiendo cada decisión y evitando errores en preguntas clave.

El momento más crítico llegó cuando agotó sus comodines en la penúltima pregunta, lo que lo dejó sin margen de apoyo para el cierre. Aun así, decidió seguir adelante.

En los segundos finales, optó por arriesgarse pese a la incertidumbre. “Respuesta definitiva”, dijo, mientras cerraba los ojos, apostando todo a su conocimiento.

Sebastián Marín avanzó pregunta a pregunta en la 'silla caliente' de '¿Quién quiere ser millonario?', agotando sus comodines en la número 14. (QQSM)

Tras la victoria, Marín dejó claro qué lo motivó a llegar hasta ese punto: “Mis papás son mi motivación. Recuerdo siempre que, desde pequeño, nunca me negaron nada; siempre me lo dieron todo. Esto va primero para Dios y después para ellos. Soy un apasionado del fútbol, me fascina. Siempre me gustaron los datos y las curiosidades que rodean este deporte”.

El triunfo lo coloca en un grupo muy reducido ene la historia del programa en Costa Rica, siendo apenas el tercer participante que alcanza el premio máximo. Antes lo habían conseguido Willy Pérez, con ¢25 millones, e Inés Trejos, quien ganó ¢30 millones a los 89 años.

La emoción se apoderó del set tras confirmarse el resultado. El ganador celebró entre lágrimas junto a su familia y compartió el significado personal del logro. “¡Lo hice, lo hice! Me siento feliz, realizado y motivado porque voy a cumplir un sueño. El niño que lo soñó, hoy, siendo hombre, lo está cumpliendo”, manifestó.

Sebastián Marín celebra entre lágrimas el convertirse en el tercer costarricense en ganar el premio mayor de '¿Quién quiere ser millonario?'. (QQSM)

En medio del emotivo momento, su madre lo abrazó y le dijo: “Que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho”.

Marín también dedicó unas palabras de agradecimiento a sus padres: “Gracias porque, a pesar de que siempre hemos sido una familia humilde, nunca me faltó nada. Nunca me faltó educación ni amor en la casa. Muchas gracias, mis tatas”.

El impacto del momento también fue destacado por el presentador Edgar Silva, quien señaló: “Es uno de los pocos nombres que pasará a ser recordado por la población costarricense como uno de los ganadores de QQSM y su premio máximo. Me has dado el privilegio y el gusto de entregar uno de los premios más importantes del programa y puedo decir que es muy emocionante”.