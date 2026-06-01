Menores podrán ir a ‘¿Quién quiere ser millonario?’ y ganar un significativo premio: Estos son los detalles para participar

Adolescentes entre 13 y 16 años tendrán la oportunidad de asistir al programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, y optar por ganar un importante premio, según informó su conductor, Édgar Silva.

“Me encantaría tenerte en la grabación del especial adolescente el viernes 5 de junio. Si venís, tendrías la oportunidad de ganarte hasta ¢150.000 si ayudás a contestar algunas de las preguntas”, explicó Silva.

El comunicador agregó: “Veníte al estudio de Teletica, me encantaría recibirte, conocerte y que seas parte de ¿Quién quiere ser millonario?”.

Para asistir, las personas interesadas deben completar un formulario de inscripción disponible en línea (dando clic aquí).

La producción detalló que el dinero será otorgado a quienes respondan correctamente utilizando el comodín del público, cuando un participante solicite esa ayuda.

¿De qué trata el programa?

¿Quién quiere ser millonario? es la versión costarricense del reconocido concurso de preguntas y respuestas basado en el formato británico Who Wants to Be a Millionaire?. En este espacio, los participantes deben responder correctamente 15 preguntas de opción múltiple para aspirar a un premio mayor que actualmente ronda los ¢35 millones.

En cada emisión, un concursante se sienta frente al presentador y avanza por una escalera de preguntas de dificultad creciente, con el objetivo de aumentar el monto acumulado. Para ello, cuenta con comodines como el 50:50, la ayuda del público y la llamada, además de “zonas seguras” que garantizan premios mínimos al superar ciertos niveles.

El objetivo final es alcanzar la última pregunta y ganar el premio mayor, hazaña que algunos participantes lograron en distintas temporadas.