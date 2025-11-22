Joseph Joseph y Pequeño Mundo tienen una noble sorpresa para Alajuela en esta Navidad

Joseph Joseph, fiel a su bajo perfil, gestó con su empresa, Pequeño Mundo, una sorpresa con una noble causa que alegrará a Alajuela durante esta Navidad. Y no, no tiene nada que ver con la Liga Deportiva Alajuelense.

Recientemente, la Municipalidad de Alajuela dio detalles sobre el festival Alajuela Brilla y las carrozas que participarán. Al anunciarse las seis empresas que tendrán participación, escuchar a la cadena de almacenes fue más que llamativo debido al vínculo del reconocido empresario con la ciudad.

Al ser consultado sobre esto, el alcalde Roberto Thompson explicó a La Nación los pormenores de la alianza y el rol que tuvo Joseph, presidente del cuadro rojinegro, en esto.

“Ellos se acercaron a nosotros. El año pasado nosotros le dedicamos el desfile al equipo femenino de la Liga. Tenemos una relación muy cercana, obviamente, con la Liga, y se acercaron a nosotros con el propósito de hacer un aporte”, comentó Thompson.

El equipo femenino de la Liga Deportiva Alajuelense, club que preside Joseph Joseph, fue el dedicado de Alajuela Brilla en 2024. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

De acuerdo con el jerarca municipal, Joseph buscó participar en el desfile para apoyar al Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación de Alajuela, que será el mariscal del evento.

“Ese aporte de Pequeño Mundo va a ser a favor de la escuela de enseñanza especial, para que su carroza simbolice al centro. Pero bueno, como otras instituciones como el City Mall, son empresas privadas que van a participar”, detalló.

“Hubiéramos querido que el equipo de la Liga estuviera ahí también presente”, añadió Thompson.

El festival Alajuela Brilla se realizará el 6 de diciembre, a partir de las 2 p. m. y será transmitido en vivo por Teletica y Repretel.

Además de la carroza de Pequeño Mundo, desfilarán carruajes de la Municipalidad de Alajuela, Florida Ice Farm & Co, Grupo Mutual, DECASA, Banco Nacional y Corporación Lady Lee (City Mall).