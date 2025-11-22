Viva

Joseph Joseph y Pequeño Mundo tienen una noble sorpresa para Alajuela en esta Navidad

El reconocido empresario y presidente de la Liga Deportiva Alajuelense gestó una importante iniciativa

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Joseph Joseph confía en que Joel Campbell mostrará su mejor versión en este semestre con Liga Deportiva Alajuelense.
Joseph Joseph, dueño de Pequeño Mundo, sorprenderá a Alajuela en Navidad. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Joseph JosephPequeño MundoAlajuela Brilla
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.