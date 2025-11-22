Joseph Joseph y Pequeño Mundo tienen una noble sorpresa para Alajuela en esta Navidad

Joseph Joseph, fiel a su bajo perfil, gestó con su empresa, Pequeño Mundo, una sorpresa con una noble causa que alegrará a Alajuela durante esta Navidad. Y no, no tiene nada que ver con la Liga Deportiva Alajuelense.
Recientemente, la Municipalidad de Alajuela dio detalles sobre el festival Alajuela Brilla y las carrozas que participarán. Al anunciarse las seis empresas que tendrán participación, escuchar a la cadena de almacenes fue más que llamativo debido al vínculo del reconocido empresario con la ciudad.
Al ser consultado sobre esto, el alcalde Roberto Thompson explicó a La Nación los pormenores de la alianza y el rol que tuvo Joseph, presidente del cuadro rojinegro, en esto.
“Ellos se acercaron a nosotros. El año pasado nosotros le dedicamos el desfile al equipo femenino de la Liga. Tenemos una relación muy cercana, obviamente, con la Liga, y se acercaron a nosotros con el propósito de hacer un aporte”, comentó Thompson.
De acuerdo con el jerarca municipal, Joseph buscó participar en el desfile para apoyar al Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación de Alajuela, que será el mariscal del evento.
“Ese aporte de Pequeño Mundo va a ser a favor de la escuela de enseñanza especial, para que su carroza simbolice al centro. Pero bueno, como otras instituciones como el City Mall, son empresas privadas que van a participar”, detalló.
“Hubiéramos querido que el equipo de la Liga estuviera ahí también presente”, añadió Thompson.
El festival Alajuela Brilla se realizará el 6 de diciembre, a partir de las 2 p. m. y será transmitido en vivo por Teletica y Repretel.
Además de la carroza de Pequeño Mundo, desfilarán carruajes de la Municipalidad de Alajuela, Florida Ice Farm & Co, Grupo Mutual, DECASA, Banco Nacional y Corporación Lady Lee (City Mall).