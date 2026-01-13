Jorge Vindas vuelve a la televisión a cinco meses de su renuncia a Repretel: conozca aquí en cuál canal trabajará

En sus redes sociales el periodista Jorge Vindas se mostró muy emocionado por su regreso a la televisión.

En agosto de 2025, la renuncia del periodista Jorge Vindas a Repretel fue un golpe duro para Canal 6 debido a la experiencia y posicionamiento del comunicador. Ahora, casi cinco meses después de estar alejado de la televisión costarricense, Vindas regresa con fuerza.

El reconocido comunicador, locutor y creador de contenido se sumó a Extra Noticias, y a partir de este lunes 12 de enero se podrá ver por la pantalla del canal. El noticiero vivió un proceso de renacimiento que estará al aire desde hoy. “Viene acompañado de un set completamente renovado, diseñado bajo estándares modernos de televisión informativa”, afirmó la empresa en un comunicado de prensa.

En esos cambios incluyeron a Vindas como presentador y también a la periodista Kristell Ruiz Freeman.

“Este nuevo formato responde a la necesidad de ofrecer información esencial, seleccionada y explicada con rapidez y precisión, respetando el tiempo de las personas y acompañándolas en sus rutinas diarias. El noticiero integrará nuevos elementos visuales, secciones dinámicas, análisis accesible y herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de los temas más relevantes del día”, agregó el comunicado.

Los periodistas Jorge Vindas y Kristell Ruiz Freeman serán los presentadores de la nueva etapa de 'Extra Noticias'. (Cortesía)

Vindas tiene amplia experiencia en televisión, radio y medios digitales. Su trayectoria incluye paso por Repretel y Teletica, Los 40 Principales y ADN Radio. Ruiz también ha destacado en la pantalla de Repretel y tiene amplio conocimiento en política y actualidad nacional.

La primera emisión de Extra Noticias con Vindas y Ruiz será este lunes 12 de enero, a partir de las 6 p. m.