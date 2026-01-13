Viva

Jorge Vindas vuelve a la televisión a cinco meses de su renuncia a Repretel: conozca aquí en cuál canal trabajará

El periodista regresará a la pantalla chica en compañía de una comunicadora de amplia experiencia

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Jorge Vindas Extra Noticias
En sus redes sociales el periodista Jorge Vindas se mostró muy emocionado por su regreso a la televisión. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge VindasExtra TVRepretel
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.