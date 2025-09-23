Viva

La nueva vida del periodista Jorge Ramos: lejos de Univisión y en un programa en inglés junto a su hija Paola

Tras su salida de Univisión, Jorge Ramos reaparece con dos proyectos independientes: un canal de YouTube y un pódcast con su hija Paola

Por La Nación / Argentina / GDA
Jorge Ramos vuelve al periodismo con un canal de noticias y un podcast con su hija, ambos dirigidos a latinos en Estados Unidos.
Jorge Ramos vuelve al periodismo con un canal de noticias y un podcast con su hija, ambos dirigidos a latinos en Estados Unidos. (Jorge Ramos /Youtube)







