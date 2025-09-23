La nueva vida del periodista Jorge Ramos: lejos de Univisión y en un programa en inglés junto a su hija Paola

Jorge Ramos vuelve al periodismo con un canal de noticias y un podcast con su hija, ambos dirigidos a latinos en Estados Unidos.

Jorge Ramos cerró en diciembre de 2024 una etapa de más de 40 años en Univisión. Desde entonces, inició una nueva vida profesional centrada en proyectos independientes.

Su enfoque actual combina dos espacios: el canal de YouTube Así veo las cosas y un nuevo pódcast en inglés junto a su hija Paola Ramos, periodista especializada en la comunidad latina en Estados Unidos.

Canal para migrantes tras salir de Univisión

Tras su salida del canal hispano, Ramos lanzó Así veo las cosas, un espacio informativo en YouTube. En este canal aborda temas relevantes para migrantes latinos en Estados Unidos.

Según declaró en medios estadounidenses, su intención fue regresar al periodismo por la urgencia de explicar la situación actual de la comunidad inmigrante.

Su regreso ocurrió en un contexto de operativos de migración en Los Ángeles. A través de sus redes sociales, explicó que consideraba este un momento determinante para volver a informar. Dijo que su deber como periodista e inmigrante era contar lo que ocurre en el país y por eso decidió no quedarse en casa.

Proyecto en inglés junto a Paola Ramos

El segundo paso en su regreso al periodismo es The Moment, un pódcast en inglés enfocado en la comunidad hispana que domina este idioma en Estados Unidos. Este programa lo conduce junto a su hija Paola Ramos, quien también ejerce el periodismo desde hace varios años.

Ambos periodistas describieron el pódcast como un espacio donde se darán las conversaciones que han sostenido durante años, ahora abiertas al público. El programa busca provocar reflexión y comprensión sobre temas sociales, políticos y culturales que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos.

The Moment contará con invitados como el político Zohran Mamdani y la escritora Jessica Hoppe, quienes ofrecerán análisis sobre temas actuales que involucran a los latinos.

El programa se estrenará el próximo 17 de setiembre. Es parte de una alianza entre Radio Ambulance Studios y la red de podcast My Culture, perteneciente a iHeartMedia.

Trayectoria de Jorge Ramos

Ramos emigró de México a Estados Unidos el 2 de junio de 1983. Según relató en medios, llegó con una visa de estudiante, una guitarra y el dinero de la venta de su Volkswagen Escarabajo. Se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para estudiar periodismo.

A los 25 años comenzó a trabajar en KMEX, la estación afiliada a Univisión en Los Ángeles. En 1986 obtuvo la conducción del Noticiero Univisión, espacio que lideró durante más de tres décadas, hasta su renuncia en 2024.

Con una carrera marcada por la cobertura de temas migratorios y políticos, Ramos inicia ahora una nueva etapa lejos de la televisión tradicional y enfocado en medios digitales.

