Viva

¿Qué ha sido de la vida de Jorge Ramos después de Univisión?

El periodista mexicano ha sido una de las figuras indiscutibles de los latinos en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y La Nación/Argentina/GDA
Jorge Ramos Univisión Paola Ramos
Jorge Ramos estrenará un pódcast junto a su hija, la también periodista Paola Ramos. El comunicador mexicano dejó Univisión el año pasado luego de cuatro décadas de trabajar en la cadena. (La Nación/Argentina/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge RamosUnivisión
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.