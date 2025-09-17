¿Qué ha sido de la vida de Jorge Ramos después de Univisión?

Jorge Ramos estrenará un pódcast junto a su hija, la también periodista Paola Ramos. El comunicador mexicano dejó Univisión el año pasado luego de cuatro décadas de trabajar en la cadena.

Después de más de 40 años de ser una de las figuras periodísticas más importantes de la cadena Univisión, el mexicano Jorge Ramos se despidió a finales del 2024 de las cámaras para darle paso a proyectos personales e independientes, pero ahora destaca uno en especial que le da un nuevo aire a su vida profesional.

En YouTube, el reconocido periodista mantiene su canal Así veo las cosas, pero a partir de este miércoles 17 de setiembre, dará inicio al pódcast The Moment, una producción muy especial para él, ya que lo acompañará como aliada su hija Paola.

“Este es un momento peligroso y crítico para los latinos y los inmigrantes”, expresó en una entrevista con Los Angeles Times. “No hay suficientes espacios para que se escuchen las voces de los inmigrantes y para contrarrestar todas las mentiras que se dicen sobre nosotros”, agregó.

Previo a anunciar su nuevo programa, el periodista advirtió sobre su regreso al periodismo audiovisual. Tras el inicio de los operativos del ICE en Los Ángeles, Ramos afirmó en Instagram que era el “momento preciso” para retornar a su profesión y explicarle a los latinos qué ocurría en EE. UU.

“Como periodista, y como inmigrante, no puedo quedarme en casa. Regresaré para estar con ustedes”, manifestó Ramos en redes sociales.

Jorge Ramos y su hija Paola en YouTube

Con más de 200 mil suscriptores en YouTube con Así van las cosas, Ramos decidió apostar por un nuevo proyecto junto a su hija Paola, quien también es periodista centrada en la comunidad latina en Estados Unidos.

El pódcast está dirigido a la comunidad hispana que domina el inglés en Estados Unidos. “Es un espacio para las conversaciones que hemos tenido durante años”, explicó Ramos en un video promocional junto a su hija.