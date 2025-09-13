Jon Cryer rompe el silencio sobre Charlie Sheen y revela la verdad de ‘Two and a Half Men’

Jon Cryer reveló diferencias salariales con Sheen y lo describió como una figura intimidante durante el rodaje de la serie.

Jon Cryer confesó que su salario en la popular comedia Two and a Half Men era muy inferior al de su excompañero Charlie Sheen. En el documental aka Charlie Sheen, el actor relató que recibía apenas un tercio de lo que cobraba Sheen, pese a compartir protagonismo durante ocho temporadas.

Además de hablar sobre el tema económico, Cryer compartió detalles sobre los últimos momentos en que trabajaron juntos y comparó el comportamiento del actor con el de un dictador. Según dijo, el ambiente en el set se volvió tan tenso que muchas personas sentían miedo de enfrentarlo.

El desequilibrio salarial se agravó cuando Sheen enfrentó problemas personales que afectaron el ritmo de producción del programa. En ese tiempo, fue internado en un centro de rehabilitación y aun así buscó renegociar su contrato con cifras más elevadas.

Cryer explicó que mientras Sheen atravesaba una crisis personal, él vivía una etapa estable, pero su compensación económica era considerablemente menor. Afirmó que la situación se volvió descontrolada por las condiciones personales y contractuales del protagonista.

En el documental, Cryer comparó la situación con el régimen de Kim Jong-Il, exlíder de Corea del Norte. Comentó que Sheen logró aumentar su salario por medio del temor que provocaba en su entorno.

La diferencia salarial entre ambos ya había sido reportada en medios estadounidenses. En 2011, Forbes indicó que Sheen ganaba $1,9 millones por episodio. Dos años después, The Hollywood Reporter informó que Cryer recibía cerca de $620.000 por capítulo.

Aunque Sheen fue reemplazado por Ashton Kutcher tras su salida en la octava temporada, Cryer permaneció en el elenco hasta el final del programa, en 2015.

Cryer también explicó que dudó en participar en el documental. Aseguró que temía contribuir al ciclo autodestructivo que, según él, ha marcado la carrera de Sheen. Añadió que su intención no era ni exaltar ni hundir a su excompañero, sino simplemente aportar su experiencia.

Por su parte, Charlie Sheen reconoció recientemente que no ha vuelto a hablar con Cryer desde su despido de la serie. En una entrevista con la revista People, Sheen admitió que los problemas que enfrentó en aquel momento también afectaron a su colega y su entorno cercano.

