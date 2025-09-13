Viva

Jon Cryer rompe el silencio sobre Charlie Sheen y revela la verdad de ‘Two and a Half Men’

Cryer aseguró que su sueldo en la serie no se acercaba al de Sheen y que el temor al actor influía en todas las decisiones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Charlie Sheen dio detalles sobre la ruptura de su relación con Jon Cryer y comentó por qué no se comunicaron tras su salida del programa.
Jon Cryer reveló diferencias salariales con Sheen y lo describió como una figura intimidante durante el rodaje de la serie. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCharlie SheenJon Cryer
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.