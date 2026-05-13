Johanna Villalobos se compromete y revela los detalles inesperados de su pedida de mano

Johanna Villalobos reveló en redes su sorpresivo compromiso durante una cena al atardecer en la playa.

La periodista costarricense Johanna Villalobos sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con una romántica publicación en redes sociales, donde además compartió detalles inesperados de la pedida de mano.

A través de su cuenta de Instagram, Villalobos reveló que el momento ocurrió cuando menos lo esperaba.

“¡Bueno, yo solamente iba por una cena y terminé comprometiéndome con este muchacho!”, escribió, dejando ver que la propuesta la tomó completamente por sorpresa.

El especial instante tuvo como escenario un atardecer en la playa, según muestran las imágenes que acompañaron la publicación, en las que se aprecia un ambiente íntimo y lleno de emoción.

Más allá de la anécdota, la comunicadora aprovechó el momento para dedicarle un mensaje a su pareja y destacar el crecimiento personal que ella ha vivido a su lado.

Villalobos expresó su agradecimiento por compartir el camino juntos y por las enseñanzas que han fortalecido su relación.

La periodista Johanna Villalobos contó que "solo iba por una cena" y terminó diciendo que sí en una romántica pedida de mano. (Tomada de redes)

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la forma como describió su vínculo, asegurando que, aunque no hablan el mismo idioma, sus corazones “lo entienden todo”, una frase que sus seguidores interpretaron como una muestra de la conexión profunda que mantienen.

La publicación cerró con un breve pero significativo “Te amo”, acompañado de imágenes que capturan la felicidad de la pareja en este nuevo capítulo de sus vidas.