Viva

Johanna Villalobos afirma ‘estar harta’ del acoso de los casinos virtuales y hace llamado de alerta

La creadora de contenido fue clara con su mensaje: ‘Realmente creo que uno tiene la responsabilidad de tener los valores bien posicionados’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Johanna Villalobos denunció en redes sociales el acoso de empresas de casinos virtuales. Afirmó que la contactan desde hace meses para ofrecerle colaboraciones pagadas.
Johanna Villalobos denunció en redes sociales el acoso de empresas de casinos virtuales. Afirmó que la contactan desde hace meses para ofrecerle colaboraciones pagadas. (Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Johanna VillalobosCasinos virtuales
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.