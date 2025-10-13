Johanna Villalobos afirma ‘estar harta’ del acoso de los casinos virtuales y hace llamado de alerta

Johanna Villalobos denunció en redes sociales el acoso de empresas de casinos virtuales. Afirmó que la contactan desde hace meses para ofrecerle colaboraciones pagadas.

La creadora de contenido, Johanna Villalobos alzó la voz contra las empresas de casinos virtuales que, según dijo, la han contactado de forma insistente durante los últimos meses para ofrecerle colaboraciones pagadas.

En un video publicado en sus redes sociales, la presentadora fue enfática al rechazar esas propuestas. “Espero no caer mal, pero me tienen harta. Espero que esto le llegue a la gente que le tenga que llegar: los casinos virtuales. Me tienen acosada”, afirmó.

La joven explicó que estas empresas no han dejado de buscarla para realizar contenido y afirmó que la semana pasada bloqueó tres cuentas que le dejaron 15 correos.

“No me interesa trabajar con ustedes, no me interesa, gracias”, expresó.

Villalobos explicó que no pretende juzgar a quienes sí aceptan ese tipo de colaboraciones, pero consideró que las figuras públicas tienen la responsabilidad de definir límites éticos en sus decisiones laborales.

“Yo no estoy aquí para juzgar a todos los influencers que lo están haciendo, porque sí veo que son varios. Yo realmente creo que uno tiene la responsabilidad de tener los valores bien posicionados”, comentó.

La comunicadora reveló que su decisión se basa en una experiencia personal. “En mi historia de vida, tuve una persona muy cercana a mí que tuvo problemas con casinos y eso realmente pasa muchísimo en Costa Rica y en el mundo”, dijo.

Johanna Villalobos ha consolidado una comunidad que la sigue y a su pódcast. La presentadora expresó su rechazo a trabajar con casinos virtuales por motivos personales y cuestionó la responsabilidad de quienes aceptan esas campañas. (Spotify/Instagram)

Villalobos aseguró que, aunque le han ofrecido “el doble o el triple” de lo que cobra usualmente por una campaña, su postura no cambia. “No estoy de acuerdo con trabajar con un casino virtual. El hecho de que yo esté dando mi opinión no significa que juzgue a los demás, pero me tienen harta, me acosan”, concluyó.

Además, hizo un llamado de alerta a los otros creadores de contenido con una noticia de Colombia donde 16 influencers fueron imputados por promocionar plataformas de juego ilegales.

“No estoy jugando de ‘buena’ ni juzgando a nadie, pero creo que tenemos una responsabilidad de aportar a la sociedad y un casino virtual nunca será algo que para mí aporte”, finalizó la periodista.

