Johanna Solano estará hospitalizada algunos días en Sudáfrica: ‘Intento aceptar que así tenía que ser’

La aventura de Johanna Solano en la exigente Absa Cape Epic , una de las competencias de ciclismo de montaña más prestigiosas del mundo, sufrió un abrupto final. La modelo y atleta costarricense se encuentra hospitalizada en Sudáfrica tras sufrir una aparatosa caída durante la tercera etapa de la carrera, que la obligó a abandonar la competencia.

La Cape Epic, celebrada desde 2004 en el Cabo Occidental, Sudáfrica, consta de ocho etapas que suman un total de 680 kilómetros y un desnivel positivo de aproximadamente 16.900 metros. Solano, quien se encontraba en Sudáfrica desde el domingo 16 de marzo, compartió en sus redes sociales las impactantes imágenes de su rodilla lesionada, la cual requirió varios puntos de sutura.

Johanna Solano sufrió una caída durante la tercera etapa de la competencia, resultando en una lesión en la rodilla que requirió puntos de sutura y tendrá que someterse a una cirugía. En la fotografía junto a su novio Juan Manuel Espinar. (Instagram/Instagram)

Desde su cama de hospital, Solano expresó su dolor y frustración en un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores:

“Ya cansada de llorar, hoy decido transformar mi dolor en palabras con el corazón roto desde mi cama de hospital, en lo que se supone que sería mi 5.º día de carrera en @capeepic. El dolor físico va más allá de cualquier cosa que haya sentido , pero no se compara con el dolor que siento en el corazón por ver un sueño terminado de una forma tan abrupta”, escribió.

LEA MÁS: Johanna Solano se accidentó en carrera en Sudáfrica: Así de golpeada quedó su rodilla

“Trabajé y trabajé incansablemente por meses con un único objetivo: tuve días buenos, otros no tan buenos, me he caído y me he levantado. Jamás imaginé que la primera caída de la que no podría levantarme sería justamente mientras cumplía uno de mis sueños deportivos más grandes.”

La Miss Costa Rica destacó su determinación y lamentó que, en esta ocasión, su cuerpo no le permitiera continuar:

“No estoy acostumbrada a que algo me detenga. No está en mi chip retirarme de nada. Toda mi cabeza, mi alma, mi espíritu quieren continuar con todas sus fuerzas, pero mi cuerpo no lo permite. Sé que los planes de Dios son perfectos y hoy intento con humildad aceptar que así tenía que ser, aunque me cueste todas mis lágrimas”, sostuvo.

Así quedó la rodilla de Johanna Solano luego de accidentarse en una carrera en Sudáfrica. (Instagram/Instagram)

A pesar de la adversidad, Solano se mostró agradecida por el apoyo recibido y manifestó su esperanza en la recuperación:

“Ahora solo en espera de una pequeña cirugía en mi rodilla y algunos días hospitalizada, pero llena de buena compañía y mucho amor. ¡Gracias por todos sus buenos deseos y palabras de aliento!”

LEA MÁS: Johana Solano: la Miss Costa Rica que compite en uno de los eventos más difíciles de mountain bike del planeta

Entre los mensajes que recibió destacan los escritos por sus amigas, quienes le enviaron fuerzas desde Costa Rica.

“Joha lamento mucho lo que le pasó. Lo más importante es que dentro de todo está bien. Muchas personas aquí la admiramos y seguimos su camino con mucha admiración”, escribió Paola Chacón. También, Katherine González posteó: “Espero te recuperes pronto y todo pasa por algo, siempre lo he pensado; no era en esta oportunidad, pero para todos sos una campeona”.