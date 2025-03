Johana Solano: la Miss Costa Rica que compite en uno de los eventos más difíciles de mountain bike del planeta

Después de un exigente 2024, en el que incluso se coronó campeona en la categoría Máster de la Ruta de los Conquistadores, la Miss Costa Rica 2011, Johana Solano ha asumido uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva.

Junto con la pedalista Gloriana Quesada, Johana compite en la Cape Epic, una prestigiosa carrera de ciclismo de montaña por etapas que se realiza desde 2004 en el Cabo Occidental, Sudáfrica.

Considerada una de las pruebas más exigentes del mundo, la Cape Epic consta de ocho etapas que suman un total de 680 kilómetros y un desnivel positivo de aproximadamente 16.900 metros.

Johana Solano habla de su faceta como ciclista

Para Johana, esta es su primera competencia internacional de mountain bike, lo que la llena de orgullo. Además, considera que su participación es una oportunidad para demostrar que no debe ser encasillada únicamente como modelo, sino como una mujer empoderada y capaz de alcanzar cualquier meta que se proponga.

“El 2024 fue un año intenso, en el que tuve mucha salud y pude poner a prueba mi cuerpo. La Ruta de los Conquistadores era un reto pendiente para mí. Logré completarlo el año pasado y fue un entrenamiento perfecto para la Cape Epic, porque sufrí muchísimo”, confesó Solano.

El sacrificio en el deporte no es algo nuevo para ella, ya que previamente ha participado en pruebas de gran exigencia, como triatlones, eventos de Ironman, carreras de atletismo e incluso competencias de natación.

“La Ruta de los Conquistadores me ayudó mucho en el aspecto mental. No voy a negar que, en algunas competencias, el esfuerzo me ha llevado al límite y he fallado, pero eso es parte del deporte que nos apasiona”, agregó.

Johana Solano y Gloriana Quesada, triunfaron en el prólogo de su categoría en la competencia Cape Epic, que se realiza en Sudáfrica. Tomada: KvelixcR (La Nación/Tomada Instragram Johana Solano)

Un debut soñado para Johana y Gloriana

El estreno de Johana Solano y Gloriana Quesada en la Cape Epic no pudo ser mejor: ambas ganaron el prólogo de la competencia en su categoría, el sábado. Fue un recorrido de 26 kilómetros con 750 metros de ascenso, el cual completaron en un tiempo de 1 hora y 26 minutos.

Para ambas, este triunfo fue un momento muy especial, pero aún más para la ex Miss Costa Rica, quien ha enfrentado prejuicios por su pasado en el modelaje.

“No voy a decir que no es difícil llevar ese estigma o esa etiqueta. Sin embargo, no soy solo yo. Hemos demostrado que somos mucho más que eso. Las mujeres, en general, tenemos un espíritu y una fuerza inquebrantables en todos los ámbitos”, declaró Solano a La Nación.

Johana, quien representó a Costa Rica en Miss Universo 2011, enfatizó que una carrera académica o una profesión no definen a una mujer. Según ella, cada vez más mujeres se atreven a incursionar en distintas áreas, lo que les permite empoderarse y alcanzar sus objetivos.

“Solo por el hecho de ser mujeres ya tenemos esa chispa especial. Podemos lograr lo que sea, en cualquier ámbito. A todas les digo que no tengan miedo. Deportes como el ciclismo pueden darnos un poco de ‘susto’, pero es importante salir de la zona de confort y saber que sí se puede, sin importar la profesión, la edad o cualquier otra circunstancia”, afirmó.

Johana también alentó a más mujeres a practicar deporte y a capacitarse, ya que no se trata solo de subirse a una bicicleta, sino de aprender aspectos técnicos para evitar accidentes.

“Todos los días se aprenden cosas nuevas, como la técnica para los descensos. No es solo soltar la bicicleta y ya. Hay que calcular la velocidad, el ángulo de la curva, el tipo de terreno… Son muchos los factores que se van dominando con el tiempo para competir con seguridad y ser más competitivas”, explicó.

A sus 34 años, Johana acumula 12 años de experiencia en diversas disciplinas deportivas. Por ello, hizo un llamado a todas las mujeres que sienten ese espíritu aventurero a atreverse a dar el paso, pero siempre buscando asesoría de profesionales y especialistas. Además, recomendó integrarse a grupos femeninos que fomenten el crecimiento y la superación personal.