Jennifer Lawrence cumple una ‘venganza’ con Robert Pattinson tras perder papel en ‘Crepúsculo’

Jennifer Lawrence confesó que trabajar junto a Robert Pattinson en el filme Die, My Love (2025) representa una venganza simbólica. La actriz recordó que, en su momento, fue descartada de inmediato cuando audicionó para el papel de Bella Swan en la saga Crepúsculo.

El comentario se dio durante el evento de estreno de Die, My Love, realizado el sábado 1.° de noviembre en el AMC Lincoln Square Theater, en Nueva York. Durante una entrevista con la revista Variety, Lawrence confirmó, entre risas, que este proyecto junto a Pattinson fue la revancha que había esperado.

Además, destacó su experiencia con el actor británico. Dijo que lo mejor de trabajar con él fue poder compartir escenas sin necesidad de conversar durante largos periodos, algo que consideró un rasgo valioso en un compañero de reparto.

En 2023, la actriz ya había revelado en el pódcast The Rewatchables que participó en el proceso de audición para la franquicia de vampiros, pero no avanzó más allá del primer intento. No recibió una segunda llamada, según explicó.

Die, My Love está inspirada en la novela homónima escrita por la argentina Ariana Harwicz. La historia sigue a una joven madre que enfrenta una intensa depresión posparto mientras lidia con una relación deteriorada con el padre de su hijo. Críticos ya proyectan que la cinta podría generar una nominación al Óscar para Lawrence en 2026.

La actriz ya ganó el premio de la Academia a Mejor Actriz en 2013, gracias a su papel en Silver Linings Playbook (2012).

Die, My Love se estrenará en cines a finales de noviembre de 2025.

