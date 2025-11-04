Viva

Jennifer Lawrence cumple una ‘venganza’ con Robert Pattinson tras perder papel en ‘Crepúsculo’

La actriz compartió que fue descartada de inmediato cuando audicionó para el papel de Bella Swan en la saga ‘Crepúsculo’

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Lawrence protagoniza ‘Die, My Love’ junto a Robert Pattinson, tras haber perdido el rol principal de ‘Crepúsculo’ años atrás.
Jennifer Lawrence protagoniza 'Die, My Love' junto a Robert Pattinson, tras haber perdido el rol principal de 'Crepúsculo' años atrás.







