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Jeff Bezos, fundador de Amazon, está en Costa Rica

Este fue el destino que el empresario y una persona muy especial en su vida eligieron para vacacionar en el país

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Por Fátima Jiménez
Jeff Bezos, uno de los empresarios más exitosos del mundo y fundador de Amazon, está de vacaciones en Costa Rica. (AFP)







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Jeff BezosLauren SánchezAmazonFamosos en Costa Rica 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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