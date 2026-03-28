Jeff Bezos, fundador de Amazon, está en Costa Rica

Jeff Bezos, uno de los empresarios más exitosos del mundo y fundador de Amazon, está de vacaciones en Costa Rica.

El empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra en Costa Rica disfrutando de unos días de descanso en el Pacífico norte, acompañado por su esposa, la periodista, presentadora de televisión, piloto y empresaria Lauren Sánchez.

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a este medio que la multimillonaria pareja ingresó al país el 27 de marzo. Ambos arribaron a bordo de un jet privado en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.

Imágenes divulgadas en redes sociales muestran a Bezos descendiendo de la aeronave detrás de Sánchez y caminando hacia un vehículo que los esperaba en la pista.

Bezos es uno de los hombres más conocidos del mundo de los negocios, al ser el fundador de Amazon, una de las compañías de comercio electrónico y tecnología más grandes y poderosas del planeta.

Además, es propietario de la empresa aeroespacial Blue Origin y figura entre las personas con mayores fortunas globales, de acuerdo con listados especializados como los de la revista Forbes.

El millonario se casó con Sánchez el 27 de junio de 2025, en una lujosa boda de varios días celebrada en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, Italia, a la que asistieron numerosas celebridades y figuras del mundo empresarial.