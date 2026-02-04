Crisis en ‘The Washington Post’: ¿Por qué Jeff Bezos está recortando un tercio del personal?

“Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro... y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”.

Washington, Estados Unidos. El diario The Washington Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, comenzó el miércoles a ejecutar un vasto plan de despidos que calificó de “doloroso pero necesario”, según informó la empresa a los trabajadores.

Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según varios medios de comunicación locales.

La dirección del diario dijo que esta medida es “dolorosa” pero necesaria para la supervivencia del medio, en una nota dirigida a los cerca de 800 empleados que hasta el miércoles tenía el medio.

“Esta restructuración ayudará a asegurar nuestro futuro... y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”, declaró el director ejecutivo, Matt Murray, quien aseguró en la nota que el medio estaba “demasiado arraigado en una época diferente”.

“No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”, denunció en un comunicado el sindicato del diario, el Post Guild.

“Solo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas”, añadió el sindicato, que rechaza “categóricamente cualquier nueva reducción de plantilla”.

“Todo el equipo” que cubre Oriente Medio, así como “la mayoría” de los corresponsales en el extranjero, perderán su empleo, declaró a la AFP uno de los afectados.

Numerosos reporteros, especialmente en el extranjero, habían escrito en los últimos días a Jeff Bezos, que recientemente se ha acercado al presidente Donald Trump, para pedirle que se opusiera a ello, aparentemente sin éxito.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había registrado buenos resultados. Pero cuando el multimillonario republicano abandonó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron.

El Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.