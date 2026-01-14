El Mundo

FBI allana la casa de periodista del Washington Post por supuestas filtraciones de seguridad nacional

El FBI registró el domicilio de la periodista Hannah Natanson del Washington Post en una investigación por supuestas filtraciones de información clasificada del Pentágono, confirmó la fiscal general de Estados Unidos.

Por AFP
El edificio del Washington Post en Washington D.C., centro de atención tras la decisión de Jeff Bezos de que el periódico no respalde a ningún candidato en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Foto: AFP
El FBI y el Departamento de Justicia gestionaron un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada. (ERIC BARADAT/AFP)







