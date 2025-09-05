Jason Momoa sorprende al interpretar personaje del nuevo ‘Street Fighter’

Más de 30 años después del estreno de Street Fighter: La batalla final, la franquicia de videojuegos volverá al cine con una nueva versión producida por Paramount Pictures.
Esta vez, la historia se ubicará en el año 1993 y girará en torno al Torneo del Guerrero Global, una competencia llena de peleas y conspiraciones.
Uno de los anuncios más llamativos fue la elección del actor Jason Momoa para interpretar a Blanka, el personaje que representa a Brasil en el universo del videojuego.
Este detalle llamó la atención de los seguidores latinoamericanos, especialmente de quienes conocen a este personaje icónico por sus ataques eléctricos y su apariencia salvaje.
La trama seguirá a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y a Ken Masters, interpretado por Noah Centineo, quienes deberán regresar al combate después de ser reclutados por la misteriosa Chun-Li, papel que asumirá Callina Liang.
Lo que en principio parece una lucha por la gloria, rápidamente se transforma en una peligrosa conspiración donde los personajes enfrentan tanto a sus rivales como a sus propios traumas del pasado.
La producción contará con un elenco internacional conformado por actores reconocidos del cine, la televisión y el deporte, lo cual refuerza la apuesta por convertir esta entrega en un éxito de taquilla.
Elenco completo del nuevo ‘Street Fighter’
- Noah Centineo como Ken Masters
- Andrew Koji como Ryu
- Callina Liang como Chun-Li
- Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma
- David Dastmalchian como M. Bison
- Cody Rhodes como Guile
- Andrew Schulz como Dan Hibiki
- Eric André como Don Sauvage
- Vidyut Jammwal como Dhalsim
- Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog
- Jason Momoa como Blanka
- Orville Peck como Vega
- Olivier Richters como Zangief
- Hirooki Goto como E. Honda
- Rayna Vallandingham como Juli
- Alexander Volkanovski como Joe
- Kyle Mooney como Marvin
- Mel Jarnson como Cammy
El estreno mundial del filme está programado para octubre de 2026, con distribución a cargo de Paramount Pictures, lo que refuerza la intención de posicionar esta adaptación como una superproducción global, con fuerte presencia en mercados como América Latina y Asia.
