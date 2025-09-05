Viva

Jason Momoa sorprende al interpretar personaje del nuevo ‘Street Fighter’

El filme, ambientado en 1993, presentará una trama de lucha y conspiración dentro del Torneo del Guerrero Global

Por O Globo / Brasil / GDA
Jason Momoa interpretará a Blanka en la nueva versión de Street Fighter que se estrenará en 2026 con elenco internacional.
Jason Momoa interpretará a Blanka en la nueva versión de Street Fighter que se estrenará en 2026 con elenco internacional. (O Globo/GDA)







