Jason Momoa sorprende al interpretar personaje del nuevo ‘Street Fighter’

Jason Momoa interpretará a Blanka en la nueva versión de Street Fighter que se estrenará en 2026 con elenco internacional.

Más de 30 años después del estreno de Street Fighter: La batalla final, la franquicia de videojuegos volverá al cine con una nueva versión producida por Paramount Pictures.

Esta vez, la historia se ubicará en el año 1993 y girará en torno al Torneo del Guerrero Global, una competencia llena de peleas y conspiraciones.

Uno de los anuncios más llamativos fue la elección del actor Jason Momoa para interpretar a Blanka, el personaje que representa a Brasil en el universo del videojuego.

Este detalle llamó la atención de los seguidores latinoamericanos, especialmente de quienes conocen a este personaje icónico por sus ataques eléctricos y su apariencia salvaje.

La trama seguirá a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y a Ken Masters, interpretado por Noah Centineo, quienes deberán regresar al combate después de ser reclutados por la misteriosa Chun-Li, papel que asumirá Callina Liang.

Lo que en principio parece una lucha por la gloria, rápidamente se transforma en una peligrosa conspiración donde los personajes enfrentan tanto a sus rivales como a sus propios traumas del pasado.

La producción contará con un elenco internacional conformado por actores reconocidos del cine, la televisión y el deporte, lo cual refuerza la apuesta por convertir esta entrega en un éxito de taquilla.

Elenco completo del nuevo ‘Street Fighter’

Noah Centineo como Ken Masters

como Andrew Koji como Ryu

como Callina Liang como Chun-Li

como Joe “Roman Reigns” Anoa’i como Akuma

como David Dastmalchian como M. Bison

como Cody Rhodes como Guile

como Andrew Schulz como Dan Hibiki

como Eric André como Don Sauvage

como Vidyut Jammwal como Dhalsim

como Curtis “50 Cent” Jackson como Balrog

como Jason Momoa como Blanka

como Orville Peck como Vega

como Olivier Richters como Zangief

como Hirooki Goto como E. Honda

como Rayna Vallandingham como Juli

como Alexander Volkanovski como Joe

como Kyle Mooney como Marvin

como Mel Jarnson como Cammy

El estreno mundial del filme está programado para octubre de 2026, con distribución a cargo de Paramount Pictures, lo que refuerza la intención de posicionar esta adaptación como una superproducción global, con fuerte presencia en mercados como América Latina y Asia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.