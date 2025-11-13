James Gunn, jefe del Universo DC estuvo de vacaciones en Costa Rica, ¡vea las fotos de su paseo!

James Gunn, jefe del Universo DC, viajó a Costa Rica para celebrar el cumpleaños de una persona muy importante en su vida.

El copresidente y codirector del Universo DC, James Gunn, visitó Costa Rica junto a su esposa, Jennifer Holland, para celebrar su cumpleaños y disfrutar unas vacaciones.

El departamento de prensa de Migración y Extranjería confirmó que Gunn ingresó al país el 5 de noviembre y partió el día 12 del mismo mes.

Durante su estancia, el cineasta, guionista y productor estadounidense compartió en redes sociales su entusiasmo por el viaje y el amor hacia su esposa.

“Feliz cumpleaños a mi confidente, amante y amiga, la persona más fuerte que conozco y la mejor esposa que un hombre podría tener. Te amo. Orejas de alce durante años”, escribió en un post, acompañado de una fotografía de Holland disfrutando de las playas costarricenses.

Aparentemente, la pareja pasó parte de su estadía en un yate junto a amigos y personas cercanas. También aprovecharon para observar monos, cangrejos y varios atardeceres, aunque Gunn no reveló la ubicación exacta de la playa donde estuvieron.

En sus publicaciones, mencionó que hacía mucho tiempo no se tomaba un descanso de su trabajo.

James Francis Gunn Jr., nacido el 5 de agosto de 1966 en St. Louis, Misuri, inició su carrera como guionista en la década de 1990 en Troma Entertainment. Más adelante se destacó en Hollywood al escribir y dirigir películas como Slither y Super.

Es reconocido principalmente por escribir y dirigir la trilogía de Guardianes de la Galaxia, para Marvel Studios, y El escuadrón suicida (The Suicide Squad) para DC.

Desde 2022, ocupa el cargo de copresidente y codirector del Universo DC, donde supervisa la dirección creativa de películas y series basadas en estos personajes.

Con su estilo distintivo y su influencia en el cine de superhéroes, se ha consolidado como una figura clave en la cultura pop contemporánea.

Además de su trabajo en DC, ha sido guionista de éxitos como Scooby-Doo (2002) y su secuela del 2004, así como de la adaptación de Dawn of the Dead (2004), dirigida por Zack Snyder.

Recientemente, estuvo a cargo de varios proyectos destacados, entre ellos la nueva película de Superman, estrenada el 7 de julio de 2025, la cual dirigió.