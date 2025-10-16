Viva

James Gunn explicó por qué se sintió incómodo al dirigir escena de beso entre su esposa y John Cena

La escena fue grabada frente a más de 200 personas y requirió cámaras especiales y múltiples tomas para lograr el resultado deseado

Por O Globo / Brasil / GDA
El director James Gunn se sinceró sobre la dificultad de filmar una escena romántica entre su esposa y John Cena en la serie ‘Pacificador’.
El director James Gunn se sinceró sobre la dificultad de filmar una escena romántica entre su esposa y John Cena en la serie 'Pacificador'.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

