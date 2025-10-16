James Gunn explicó por qué se sintió incómodo al dirigir escena de beso entre su esposa y John Cena

El director James Gunn se sinceró sobre la dificultad de filmar una escena romántica entre su esposa y John Cena en la serie ‘Pacificador’.

Uno de los retos más complejos para cualquier artista consiste en separar la vida profesional de la personal. Esta tarea se vuelve aún más complicada cuando involucra escenas íntimas frente a las cámaras. Así le ocurrió a James Gunn, director de la serie Pacificador, quien debió dirigir a su esposa, Jennifer Holland, en una escena de beso con el actor John Cena.

El momento aparece en un flashback del último episodio de la segunda temporada de la serie, transmitida por Max. Allí, los personajes Chris Smith y Emilia Harcourt comparten un baile antes de fundirse en un beso que marcó uno de los puntos más emotivos de la trama.

Durante una conversación en el pódcast oficial de la serie, Peacemaker The Official Podcast with James Gunn, el cineasta comentó que grabar esa escena lo hizo sentir incómodo. Aunque aclaró que no se debió solo al hecho de ver a su esposa besando a otro hombre, sino por la presencia de entre 200 y 300 figurantes que observaban el rodaje.

Gunn dirigió el episodio junto con los coprotagonistas del programa, entre ellos la misma Holland y Steve Agee, quien interpreta a John Economos.

En el pódcast, el director de 59 años describió el proceso técnico para lograr la secuencia: usó una cámara Phantom, conocida por su capacidad para capturar en cámara lenta, diseñó una coreografía específica y realizó múltiples tomas hasta conseguir el efecto deseado.

Además, explicó que durante las grabaciones logró compartir ese sentimiento de incomodidad con Shay Shariatzadeh, la esposa de John Cena, quien también se encontraba en el estudio mientras se rodaba la escena.

Sin embargo, aseguró que una vez que comenzó a grabar, su enfoque cambió completamente. Su instinto creativo tomó el control y el malestar desapareció. En sus palabras, las imágenes logradas en esa escena figuran entre las más destacadas de toda la serie.

La secuencia resultó ser clave en el cierre de temporada. El beso entre Chris Smith y Emilia Harcourt no solo fue bien recibido por los seguidores, sino que reforzó el desarrollo emocional de los personajes. Mostró una conexión auténtica que se venía construyendo desde los episodios anteriores y dejó abierto el futuro de la relación, especialmente tras la abducción final del personaje de Cena.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.