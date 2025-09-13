Viva

Jacob Collier: el genio inglés que hará vibrar a Costa Rica con la Orquesta Filarmónica

El superdotado músico, ganador de varios premios Grammy, presentará un show inmersivo, interactuándo con el público del Parque Viva

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Jacob Collier
Jacob Collier, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, comparitá con el público de Costa Rica el 21 de setiembre en el Parque Viva. (ALBERTO E. RODRIGUEZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jacob CollierOrquesta Filarmónica de Costa RicaConciertosParque Viva
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.