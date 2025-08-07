¡Un concierto para mamá!: Orquesta Filarmónica presenta ‘Mamma Mía’ y aún hay entradas disponibles

Este fin de semana, con el show Mamma Mía: Lo mejor de ABBA, The Carpenters y The Bee Gees, el Teatro Melico Salazar se llena música y nostalgia.

Esta producción de la Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya, hace un homenaje a tres de las agrupaciones más populares de la década de los setenta: Abba, The carpenters y Bee Gees.

Así que si su mamá es muy musical y fan de tan icónicas bandas, este es el regalo ideal para este mes.

El espectáculo 'Mamma Mía' no es solo un homenaje musical, sino una invitación a compartir entre generaciones. (Luis Alvarado/Cortesía para La Nación)

Éxitos como Mamma Mia, Dancing Queen, Stayin’ Alive y How Deep Is Your Love resonaran esa noche en su formato sinfónico, junto a las voces de Tatiana Gómez, Joss Araya y Jorge Chicas, tres artistas costarricenses con amplia trayectoria musical.

Las funciones programadas para el sábado 9 de agosto y el domingo 10 ya se encuentran completamente agotadas, pero aún puede asistir.

Debido a la petición del público, la producción ha anunciado una nueva función el sábado 9 de agosto, a las 4 p. m.,, y puede adquirir las entradas en este sitio web: www.oneticketcr.com