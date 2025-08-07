Viva

¡Un concierto para mamá!: Orquesta Filarmónica presenta ‘Mamma Mía’ y aún hay entradas disponibles

Este espectáculo sinfónico revivirá clásicos de Abba, Bee Gees y The Carpenters en el Teatro Melico Salazar

Por Valezka Medina Barrios

Este fin de semana, con el show Mamma Mía: Lo mejor de ABBA, The Carpenters y The Bee Gees, el Teatro Melico Salazar se llena música y nostalgia.








Mamma MíaOrquesta FilarmónicaTeatro Melico SalazarAbbaThe CarpentersBee GeesActividades día de las madres
Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

