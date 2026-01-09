Ítalo Marenco tuvo inesperado percance en ‘Buen día’: ‘Casi me arranca una carilla... esto salió fatal’

Jennifer Segura utilizó el término "hice una Marenco" para bromear sobre el error, haciendo alusión a las frecuentes ocurrencias y travesuras que caracterizan al presentador en televisión.

Aun en medio de las equivocaciones, propias de un programa en vivo, el programa Buen día de Teletica siempre le saca risas a sus televidentes. En esta ocasión, los protagonistas fueron Jennifer Segura e Ítalo Marenco, ya que en una de las introducciones a una sección, nada salió como se esperaba e incluso la repitieron en vivo.

Natalia Monge le hizo un pase a Marenco, quien tenía en sus manos una freidora de aire, y empezó a presentar el espacio cuando Segura abrió el instrumento de cocina y se le cayeron dos partes de la freidora al suelo.

“Dios mío”, gritó el presentador, y ella, en medio de risas, dijo: “¿Hice una Marenco, verdad?”, refiriéndose a las travesuras que a veces tiene el presentador en diversos espacios.

Ítalo le dijo que la entendía y que eso se pegaba: “Me salió un marenquillo por ahí”, dijo Jennifer mientras se acercaba riendo al presentador, quien estaba agachado. Fue ahí cuando el accidente se hizo más grande, pues chocó una de las piezas de la freidora con los dientes de Marenco.

“Casi me arranca una carilla, vio”, afirmó Marenco, mientras Jennifer decía: “¡Ay, qué vergüenza! ¿Podemos empezar de nuevo?”.

A lo que Marenco respondió: “Naty, deme el pase de nuevo porque esto salió fatal”, dijo antes de repetir nuevamente el momento.