Ítalo Marenco falló una ‘misión’ vinculada con Jennifer Segura, ¿qué fue lo que pasó?

Ítalo Marenco se llevó una gran sorpresa al descubrir que las cosas no salieron como las había planeado.

El presentador de Buen Día, de Teletica, Ítalo Marenco, compartió con humor en sus redes sociales el gracioso resultado de una “misión” que no salió como esperaba y que involucraba a su compañera, la periodista Jennifer Segura.

En un video publicado por Marenco se revela en qué consistía la travesura: su objetivo era asustar a Segura durante la transmisión. “Se nos cayó la misión, será en la próxima”, escribió la figura de televisión.

En el clip se observa a su compañero Daniel Céspedes acercarse a Segura para distraerla, mientras Marenco se escabullía tras el sillón donde ella estaba sentada.

Sin embargo, en determinado momento, la periodista se dio cuenta de su presencia antes de que él lograra sorprenderla, frustrando así el intento.

Entre risas, los presentadores compartieron el divertido momento con sus seguidores, quienes reaccionaron con simpatía y humor.