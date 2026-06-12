Insólitas fallas empañan la inauguración del Mundial 2026 en Canadá y dan la vuelta al mundo: esto ocurrió

El cantante Michael Bublé fue el plato fuerte de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá.

En el segundo día del Mundial 2026 le llegó el turno a Canadá de hacer su inauguración y presentarse ante el mundo como sede. Sin embargo, el acto se vio empañado por fallas insólitas para un evento de este calibre, que ya dan la vuelta al orbe entre duras críticas.

Desde el inicio se dio la primera situación cuestionada: el estadio Toronto Stadium lucía con importantes porciones de las graderías vacías, un escenario sin dudas atípico para una ocasión como esta.

Con esa escena, la primera parte de la ceremonia, de unos veinte minutos de duración, comenzó con coreografías que entrelazaban a bailarines que representaban la historia de Canadá, incluidos sus pueblos originarios.

Sin embargo, cuando se quiso desplegar un enorme inflable con la forma de la Copa del Mundo en el centro de la cancha, el sistema falló y el trofeo, que llevaba unos segundos erguido, volvió a bajar desinflado.

Más adelante, el aforo sí terminó de llenarse y el show pudo seguir adelante, aunque siempre con la sombra de las primeras dificultades. La cantante italo-canadiense Alessia Cara dio inicio a un espectáculo musical rodeada de marionetas gigantes que representaban a animales emblemáticos del país (como la ballena y el alce), en un show donde se sucedieron varios artistas.

Entre ellos se presentó el rapero francés Vegedream, cuyo éxito Ramenez la coupe à la maison marcó el ritmo de la edición de 2018, acompañando la coronación de la selección de Francia en Rusia.

En un estadio que aún no estaba lleno a hora y media del inicio del partido, Vegedream interpretó Siir Siir, el nuevo himno realizado junto a la cantante canadiense-marroquí Nora Fatehi y el DJ y productor Sanjoy.

la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla 😭 la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo — nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026

Tras el calentamiento de los equipos, la ceremonia continuó con el crooner canadiense Michael Bublé, quien, acompañado por un coro, interpretó Bring it on home to me, el clásico del soul escrito en 1962 por Sam Cooke.

Posteriormente, el violinista Aleksandar Gajic interpretó el himno bosnio, justo antes de que la estrella mundial Alanis Morissette cantara el del país coorganizador, en un estadio donde el ambiente subió de intensidad antes de cederle el protagonismo al deporte.

A continuación, lo dejamos con las imágenes de la inauguración en Canadá.

El inflable gigante en forma de la Copa del Mundo tuvo fallos al desplegarse. (AFP)

La cantante canadiense Jessie Reyez (de espaldas) y su colega palestina-chilena dieron un gran show en la inauguración canadiense del Mundial 2026. (AFP)