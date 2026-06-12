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Insólitas fallas empañan la inauguración del Mundial 2026 en Canadá y dan la vuelta al mundo: esto ocurrió

El acto inaugural se realizó en el estadio Toronto Stadium y contó con figuras como Michael Bublé

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Por Juan Pablo Sanabria y AFP
Inauguración Mundial 2026, en Canadá
El cantante Michael Bublé fue el plato fuerte de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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