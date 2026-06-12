Puro Deporte

Celso Borges debuta como comentarista en el Mundial 2026

El exmundialista costarricense Celso Borges debutó como comentarista en el juego Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

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Por Juan Diego Villarreal
Celso Borges da las últimas indicaciones a sus compañeros minutos antes del partido entre Liberia y Liga Deportiva Alajuelense.
Para Celso Borges no es la primera vez que es invitado a comentar un partido, pero sí en una Copa del Mundo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Mundial 2026Celso BorgesCanadá vs. BosniaComentarista
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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