Celso Borges debuta como comentarista en el Mundial 2026

Para Celso Borges no es la primera vez que es invitado a comentar un partido, pero sí en una Copa del Mundo.

El exmundialista costarricense Celso Borges Mora debutó como comentarista en la cadena Fox durante la Copa del Mundo 2026.

Celso comparte la transmisión junto al también exfutbolista Tomás Fonseca en el compromiso entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, disputado a partir de la 1 p. m.

El volante de Liga Deportiva Alajuelense se muestra sereno y seguro en su debut, aportando análisis claros y formando una sólida dupla con Fonseca durante la transmisión.

Celso aporta su experiencia como futbolista mundialista, para describir las mejores acciones del compromiso y dar criterios muy acertados del compromiso.

Para Celso Borges no es la primera vez que es invitado a comentar un partido, pero sí en una Copa del Mundo.