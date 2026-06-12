Exfutbolista de la Selección de Costa Rica trabajó en la producción del acto inaugural del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 contó con el gran trabajo de una exfutbolista de la Selección de Costa Rica.

El masivo espectáculo de la inauguración del Mundial 2026, que fue visto por cientos de millones de personas en todo el mundo, se pudo llevar a cabo, en parte, por el trabajo de una exfutbolista de la Selección Costa Rica.

Aunque muy pocos lo supieron, pues su labor se hace en las sombras, la seleccionada dejó el fútbol y ahora tiene una destacada carrera en el mundo de la producción de eventos.

Se trata de Paola Alvarado Freer, quien vistió la camiseta de la Sele hasta 2014 y que fue parte vital del equipo que hizo posible todos los detalles de la inauguración de la Copa del Mundo.

Esta es la segunda ocasión en que trabaja para la FIFA en una cita mundialista, pero con el agregado de que este año fue elegida como productora de campo para el acto inaugural.

“Cumplí un sueño que parecía imposible: estar en la inauguración de una Copa del Mundo. Mientras veía todo suceder frente a mis ojos, no podía dejar de pensar en cada sacrificio, cada viaje, cada puerta cerrada, cada momento en el que tuve que seguir adelante aunque no fuera fácil. Ha costado muchísimo. Más de lo que muchas personas imaginan”, escribió en sus redes sociales.

En Qatar 2022, Alvarado Freer dirigió varios de los shows previos a los partidos del Mundial y hoy celebra que su trayectoria la llevó a ser la coordinadora de uno de los actos más majestuosos del deporte.

“Días como hoy me recuerdan que cada esfuerzo ha valido la pena. Aún queda mucho camino por recorrer, muchos sueños por cumplir y muchas metas por alcanzar. Pero hoy me permití detenerme un momento, respirar y agradecer. Porque aquella niña que soñaba con el fútbol y los grandes escenarios estaría orgullosa de saber que nunca dejó de creer. Y yo sigo creyendo. Cada vez más cerca”, agregó.

Paola Alvarado Freer trabajó como productora de campo en el show inaugural del Mundial 2026. (Instagram)