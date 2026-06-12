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Exfutbolista de la Selección de Costa Rica trabajó en la producción del acto inaugural del Mundial 2026

Anteriormente ya había trabajado en los shows de Qatar 2022

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Por Juan Pablo Sanabria
Inauguracion Mundial 2026 Estadio Ciudad de México Previo partido México vs- Sudamérica 11 de junio de 2026 Fotografía: John Durán
La inauguración del Mundial 2026 contó con el gran trabajo de una exfutbolista de la Selección de Costa Rica. (John Durán)







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Mundial 2026Paola Alvarado
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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