Viva

Ingrid Rosario revela la conexión que une a Costa Rica con su éxito mundial ‘El poder de tu amor’

Además, la artista cristiana dio a conocer que está casada con un costarricense y que ya se siente parte de este país

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Ingrid Rosario Artista cristiana que se presentará con la Filarmónica Nacional. Foto John Durán
Tras más de 20 años de trayectoria musical, la cantante estadounidense Ingrid Rosario se presentará por primera vez en su carrera junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. (John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ingrid RosarioOrquesta Filarmónica de Costa RicaTeatro Mélico Salazar
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.