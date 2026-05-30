Reconocida artista cristiana tendrá dos conciertos inolvidables junto a la Orquesta Filarmónica

En el mes de junio, la cantante Íngrid Rosario dará dos conciertos en Costa Rica junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. La artista cristiana se presentará junto a ellos en el Teatro Popular Melico Salazar.

Las presentaciones están programadas para el sábado 13 de junio, a las 8 p. m., y el domingo 14 de junio, a las 4 p. m. El director de la orquesta, Marvin Araya, liderará el espectáculo en vivo. Los arreglos musicales de esta producción se crearon de forma exclusiva para fundir la voz de la solista con los instrumentos.

Íngrid Rosario posee una trayectoria consolidada en los Estados Unidos y América Latina. La intérprete destaca por canciones de inspiración cristiana que transmiten mensajes de fe y esperanza. En su repertorio sobresalen piezas reconocidas como El poder de tu amor, Digno y santo y Eres fiel.

“Es un honor recibir a una artista con la trayectoria de Íngrid Rosario. Este tipo de proyectos nos permite ampliar el alcance del formato orquestal y ofrecer al público experiencias que conectan distintos géneros musicales desde una perspectiva artística, generando encuentros que enriquecen tanto a los músicos como a la audiencia”, señaló Araya.

Los boletos para asistir a los conciertos están disponibles en la plataforma digital www.publitickets.com. Los precios de las entradas inician en un valor de ¢26.000.