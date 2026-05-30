Reconocida artista cristiana tendrá dos conciertos inolvidables junto a la Orquesta Filarmónica

En el mes de junio, la cantante Íngrid Rosario dará dos conciertos en Costa Rica junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. La artista cristiana se presentará junto a ellos en el Teatro Popular Melico Salazar.
En el mes de junio, la cantante Íngrid Rosario dará dos conciertos en Costa Rica junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. La artista cristiana se presentará junto a ellos en el Teatro Popular Melico Salazar.
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