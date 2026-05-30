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Reconocida artista cristiana tendrá dos conciertos inolvidables junto a la Orquesta Filarmónica

El Teatro Melico Salazar será el escenario de una noche cargada de éxitos como ‘El poder de tu amor’, ‘Digno y santo’ y ‘Eres fiel’

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Por Fiorella Montoya

En el mes de junio, la cantante Íngrid Rosario dará dos conciertos en Costa Rica junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. La artista cristiana se presentará junto a ellos en el Teatro Popular Melico Salazar.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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