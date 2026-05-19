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Influencer revela la inesperada causa de la muerte de su bebé de un año: ‘Sabemos que ella nos cuida’

La bebé murió 10 días después de celebrar su primer cumpleaños

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Por Fátima Jiménez
Lizzie Kieffer
Lizzie Kieffer compartió en redes sociales el dolor por la muerte de su hija Lilian, ocurrida en abril del 2025, cuando la niña tenía apenas un año. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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