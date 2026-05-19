Influencer revela la inesperada causa de la muerte de su bebé de un año: ‘Sabemos que ella nos cuida’

Lizzie Kieffer compartió en redes sociales el dolor por la muerte de su hija Lilian, ocurrida en abril del 2025, cuando la niña tenía apenas un año.

La influencer y fisioterapeuta estadounidense Lizzie Kieffer abrió su corazón en redes sociales al compartir detalles sobre la inesperada muerte de su hija Lilian, ocurrida en abril del 2025, cuando la pequeña tenía apenas un año.

En un video publicado en Instagram, Kieffer recordó a la niña como “llena de energía, valiente y saludable”, lo que hizo aún más desconcertante su repentina partida, apenas 10 días después de haber celebrado su primer cumpleaños.

Durante meses, la familia buscó respuestas. Una autopsia inicial reveló la presencia de una masa cerebral, lo que llevó a los especialistas a continuar con estudios más profundos. Finalmente, en octubre, confirmaron el diagnóstico: Lilian padecía un tumor rabdoide teratoide atípico, una forma extremadamente rara y agresiva de cáncer ubicada en el tronco encefálico.

Según explicó Kieffer, la localización del tumor provocó un colapso abrupto en el organismo de la menor. A pesar de la dureza del proceso, la influencer expresó consuelo al saber que su hija “partió en paz” y rodeada de amor.

La influencer reconoció que el duelo ha sido complejo y lleno de contrastes emocionales. En sus palabras, este periodo ha estado marcado por la ausencia, pero también por la gratitud de haber compartido con Lilian una vida breve, pero llena de afecto.

La historia sumó un capítulo aún más conmovedor meses después del fallecimiento, cuando Kieffer dio la bienvenida a su tercera hija, Isla, en setiembre del 2025. La llegada de la bebé ocurrió en medio de un proceso de duelo profundo, lo que la llevó a describir la experiencia como una “dicotomía emocional”, donde la tristeza por la pérdida y la alegría por una nueva vida conviven intensamente.

Kieffer, quien cuenta con una amplia comunidad digital, utiliza su plataforma para visibilizar el duelo y acompañar a otras familias que atraviesan situaciones similares.

Su testimonio, marcado por la honestidad y la sensibilidad, generó una ola de apoyo entre sus seguidores, que continúan acompañándola en su proceso de sanación.