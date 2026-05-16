Video de influencer hizo llorar a más de un costarricense: vea lo que sucedió

Antuan Fallas creó un emotivo video en el que apela al recuerdo de las abuelas.

Un video que inició como publicidad se convirtió en un recuerdo que provocó cientos de lágrimas entre quienes lo observaron; se trata de un clip que publicó el creador de contenido Antuan Fallas, el cual llega casi a un millón de reproducciones entre las plataformas de TikTok e Instagram.

El video hace un emotivo viaje al pasado, específicamente al 2003, cuando un pequeño Antuan iba a la feria del agricultor con su “tita”, es decir, su abuela; él le ayudaba a cargar la bolsa con las frutas y las verduras, pero en algún momento ya se cansaba y le decía a su abuela que tenía hambre.

Con el amor que tienen las abuelas, ella le decía que en cuanto llegaran a la casa le haría un “pintico” que a él le gustaba mucho. Lo prometido es deuda y así fue: al llegar a casa, encendió el equipo de sonido y le cocinó con mucho amor a su nieto.

La imagen volvió al presente, donde Antuan sigue saboreando ese platillo de su abuela, lo que provocó que muchos costarricenses se sintieran identificados y se fueran hasta las lágrimas viendo el emotivo clip.

Entre los comentarios destacan: “Valoren a sus abuelas, abuelos y bisabuelos que cuando se van dejan un gran vacío”, “terminamos llorando todos”, “imposible no llorar, cuide siempre a su Tita” y “qué anuncio más tuanis”.