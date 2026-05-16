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Video de influencer hizo llorar a más de un costarricense: vea lo que sucedió

El conmovedor clip, creado por el costarricense Antuan Fallas, provocó las lágrimas de miles de usuarios que recordaron una parte muy especial de sus vidas

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Por Fiorella Montoya
Antuan Fallas creó un emotivo video en el que apela al recuerdo de las abuelas.
Antuan Fallas creó un emotivo video en el que apela al recuerdo de las abuelas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Antuan Fallas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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