Video de influencer hizo llorar a más de un costarricense: vea lo que sucedió

Un video que inició como publicidad se convirtió en un recuerdo que provocó cientos de lágrimas entre quienes lo observaron; se trata de un clip que publicó el creador de contenido Antuan Fallas, el cual llega casi a un millón de reproducciones entre las plataformas de TikTok e Instagram.
El video hace un emotivo viaje al pasado, específicamente al 2003, cuando un pequeño Antuan iba a la feria del agricultor con su “tita”, es decir, su abuela; él le ayudaba a cargar la bolsa con las frutas y las verduras, pero en algún momento ya se cansaba y le decía a su abuela que tenía hambre.
Con el amor que tienen las abuelas, ella le decía que en cuanto llegaran a la casa le haría un “pintico” que a él le gustaba mucho. Lo prometido es deuda y así fue: al llegar a casa, encendió el equipo de sonido y le cocinó con mucho amor a su nieto.
La imagen volvió al presente, donde Antuan sigue saboreando ese platillo de su abuela, lo que provocó que muchos costarricenses se sintieran identificados y se fueran hasta las lágrimas viendo el emotivo clip.
Entre los comentarios destacan: “Valoren a sus abuelas, abuelos y bisabuelos que cuando se van dejan un gran vacío”, “terminamos llorando todos”, “imposible no llorar, cuide siempre a su Tita” y “qué anuncio más tuanis”.
@antuan_12
“En la casa hay frijoles”: de niño sonaba a castigo, pero hoy es ese plato de tita que abraza el alma. 🥺 Los de siempre, como nunca. #ducal #fyp #parati #costarica♬ original sound - Antuan Fallas H