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Influencer fitness es hallado sin vida; su cuerpo presentaba daños por fuego

El creador de contenido hondureño fue reportado como persona desaparecida días atrás

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Por Fátima Jiménez
Freddy Rodríguez
El influencer Freddy Rodríguez fue hallado sin vida en una zona aislada de Danlí tras haber sido reportado como desaparecido días antes. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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