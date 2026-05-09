Influencer fitness es hallado sin vida; su cuerpo presentaba daños por fuego

El influencer Freddy Rodríguez fue hallado sin vida en una zona aislada de Danlí tras haber sido reportado como desaparecido días antes.

El influencer fitness hondureño Freddy Rodríguez, conocido como “Rosado”, fue encontrado sin vida el 26 de abril en una carretera apartada de Danlí, en El Paraíso, Honduras.

El creador de contenido, de 34 años, había sido reportado como desaparecido días antes. Según confirmaron las autoridades, su cuerpo presentaba signos de haber sido quemado, lo que dificultó su identificación inicial.

El hallazgo se produjo en una zona aislada y poco transitada del municipio. Ante las condiciones del cuerpo, especialistas realizaron un proceso forense exhaustivo que incluyó la verificación con familiares. La identidad de Rodríguez fue confirmada oficialmente días después.

De acuerdo con reportes de medios locales como El Heraldo y Tu Nota, así como internacionales como People y Daily Star, las primeras líneas de investigación apuntan a que el influencer habría sido víctima de homicidio antes de la quema del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para recolectar evidencias, sin que se reporten detenciones ni sospechosos.

Rodríguez ganó popularidad en TikTok por sus contenidos sobre culturismo, rutinas de ejercicio y mensajes motivacionales. Entre sus frases más recordadas destacan: “Tu cuerpo puede soportar cualquier cosa, es a tu mente a la que debes convencer” y “Nunca te rindas”.

Su muerte deja un impacto en la comunidad digital que seguía de cerca su contenido.