Influencer española huyó de su país por esta razón y la vino a encontrar en Costa Rica: ‘¡Qué fuerte! ¿Esto es normal?’

Una mujer española se mostró sorprendida al descubrir en Costa Rica algo muy similar a lo que vivía en su país natal.

La creadora de contenido española Lauri Bannett, quien reside en Costa Rica, confesó a sus seguidores que en el país se encontró con una de las razones por las que decidió dejar España.

“¿Este frío que está haciendo en Costa Rica ahora mismo, esto es normal?, porque yo pensaba en mi mente que yo no iba a volver a pasar frío. Yo huí del invierno de España, para vivir aquí precisamente, ¿qué es este frío?”, expresó, sorprendida por el clima.

Con expresiones como “¡Qué fuerte!" y “¿Esto es normal?”, la creadora de contenido comentó que ella es de una zona de España donde hacen bajas temperaturas, pero aseguró que el frío de Costa Rica “se mete por los huesos” debido a la humedad.

“Me mudo para no pasar frío nunca más, bueno, obviamente no solo por eso, pero una de las razones era esa. ¿Cuánto dura esto? Qué fuerte, es que estoy flipando, yo no he pasado este frío en Costa Rica nunca”.

En los comentarios, varios usuarios le aclararon que estas condiciones climáticas no son las habituales en Costa Rica. “No estamos acostumbrados en lo absoluto, excepto tal vez la gente de Cartago, Coronado y Zarcero”, le explicó una usuaria.

“Vivo en Irlanda y vine a Costa Rica a disfrutar del verano... Está igual de nublado que Irlanda”, escribió otro internauta.

Otros reaccionaron con humor y le recomendaron tomarse un café, agua dulce o chocolate caliente y envolverse en una cobija para soportar el frío. “Lo único que me gusta del frío es poder llegar a la casa a cobijarte y tomarte un chocolate”, le respondió Bannett.