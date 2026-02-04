Viva

Influencer española huyó de su país por esta razón y la vino a encontrar en Costa Rica: ‘¡Qué fuerte! ¿Esto es normal?’

La creadora de contenido se mostró impactada por la situación

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
España y Costa Rica
Una mujer española se mostró sorprendida al descubrir en Costa Rica algo muy similar a lo que vivía en su país natal. (La Nación )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EspañaCosta RicaTurista
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.