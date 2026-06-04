Influencer costarricense rompe el silencio sobre años de bullying: ‘Ser excluido es una de las peores sensaciones’

El creador de contenido costarricense Koreanytico decidió abrir una de las heridas más profundas de su infancia y adolescencia. En un video publicado en redes sociales, recordó varios episodios de bullying que vivió durante sus años de escuela y colegio, desde agresiones físicas hasta experiencias de exclusión que todavía conserva en la memoria.

El influencer contó que uno de los episodios más duros ocurrió cuando tenía apenas 10 años. Durante un recreo, mientras utilizaba el baño de la escuela, cuatro estudiantes mayores ingresaron al lugar y comenzaron a molestarlo.

“Entraron cuatro maes de la generación de arriba. Estos cuatro entraron al baño a empujarme, a sacudirme, a bajarme los pantalones mientras orinaba y terminé empapado en mis propios orines”, relató.

Avergonzado y con el uniforme mojado, buscó ayuda en la enfermería para cambiarse de ropa. Sin embargo, aseguró que la situación se agravó cuando comenzaron a circular rumores falsos sobre lo ocurrido.

Según contó, algunos de los estudiantes involucrados difundieron la versión de que él había tenido una conducta inapropiada en el baño. El rumor llegó incluso a la dirección del centro educativo.

Aunque confesó que no recuerda con claridad cómo terminó aquel incidente, sí tiene presente que los responsables continuaron molestándolo durante años.

Pero no todas las heridas llegaron en forma de agresiones directas. Algunas, aseguró, fueron mucho más silenciosas.

Durante la adolescencia vivió un episodio que todavía considera uno de los momentos más dolorosos de su vida. Un viernes, al finalizar las clases, escuchó a varios compañeros organizar una salida grupal a Multiplaza.

“Recuerden que hoy todos vamos a Multi menos el chino”, recordó que dijeron.

En aquel momento no tenía intención de asistir al centro comercial. Sin embargo, sus padres decidieron llevarlo más tarde sin saber que allí se reunirían prácticamente todos sus compañeros.

Al llegar, se encontró con la escena que había intentado evitar.

“Mis papás se dieron cuenta de que estaban todos mis compañeros ahí y me preguntaron: ‘¿No quieres ir con tus amigos?’. Yo les dije que no, que todo bien”, contó.

Para evitar encontrarse con ellos corrió hasta una librería y se refugió entre los estantes. Allí permaneció leyendo un ejemplar de Harry Potter y el prisionero de Azkaban.

Fue en ese momento cuando comprendió el impacto que puede tener la exclusión.

“Ser excluido es una de las peores sensaciones que uno puede sentir, aún peor que empaparse con los propios orines de uno”, afirmó.

Koreanytico explicó que decidió compartir estas experiencias porque durante muchos años no tuvo el valor de hablar sobre ellas. Ahora, asegura, lo hace pensando en otros niños y adolescentes que atraviesan situaciones similares.

“No lo hago por mí. Lo hago para que ese Dari de la escuela, ese Dari del colegio, no tenga que sufrir por lo que sufrí yo o que al menos no lo tenga que pelear solo”, expresó.

También terminó escribiendo: “Mi historia ayuda a que una sola persona se sienta menos sola en la suya, entonces vale la pena contarla”.