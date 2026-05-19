Influencer coreano-costarricense revela impactante diferencia cultural: ‘Hasta me llamaron pervertido por abrazar’

Koreanytico, el reconocido creador de contenido costarricense-coreano, conmovió al compartir una profunda reflexión sobre el fuerte choque cultural entre Corea del Sur y Costa Rica, enfocado en las drásticas diferencias al expresar el cariño físico en la familia.

El creador de contenido conocido como Koreanytico, conmovió a sus seguidores en redes sociales al compartir una reflexión sobre el fuerte choque cultural entre Corea del Sur y Costa Rica, enfocado en las drásticas diferencias al expresar el cariño físico en la familia.

Su nombre real es Dari Daniel Seo y es un costarricense de descendencia coreana que ha logrado conectar con el público gracias a sus vivencias entre ambos países.

Mediante un video transmitido en sus plataformas digitales, el joven relató situaciones incómodas que vivió en Corea por una costumbre muy común en América Latina: abrazar y besar a familiares y amigos.

Incluso, aseguró que esa diferencia cultural le provocó momentos difíciles. “Ahí quedás, incómodo, porque claramente este abrazo no es recíproco, es un abrazo sin consentimiento. A mí me ha pasado un sinfín de veces en Corea y hasta me han llamado pervertido”, relató.

Según explicó, en la cultura coreana el contacto físico fuera de relaciones románticas no es habitual. “Los besos y abrazos no forman parte de nuestra cultura y lenguaje cotidiano. Hasta mi abuelita me esquiva cuando la trato de llenar de besos”, afirmó.

Sin embargo, recordó que crecer en Costa Rica cambió completamente su manera de relacionarse con su familia. Contó que tanto él como su hermana se acostumbraron desde pequeños a despedirse con abrazos y besos de sus padres.

“Beso de buenos días, beso de buenas noches, beso de ya me voy, beso de ya volví y beso solo porque sí”, expresó.

Uno de los recuerdos que más lo marcó ocurrió durante su infancia en la iglesia. El creador de contenido contó que, cada domingo, se despedía de su mamá con un beso antes de irse a jugar futbol con su primo, algo que llamaba la atención de otras personas.

“Inmediatamente después veía cómo todas las señoras de la iglesia rodeaban a mi mamá y le preguntaban cómo hizo para que su hijo le dé un beso, que qué dichosa. Y eso nunca se me olvidó y desde ese día nunca me fui sin despedirme”, recordó.

El joven también reflexionó sobre cómo muchas familias asiáticas expresan amor de maneras distintas.

“Muchos coreanos, y me atrevo a decir que la gran mayoría de asiáticos, viven toda una vida sin decirse ‘te amo’ en familia. Sin darse un abrazo, sin darse un beso. No porque no sientan amor, sino porque en la cultura coreana el amor se expresa diferente”, comentó.

Pese a esas diferencias, el creador de contenido aseguró sentirse agradecido de haber crecido entre ambas culturas.

“No estoy diciendo que una forma sea mejor que otra, pero tampoco me quejo de haber crecido como coreano y costarricense, siendo un hombre mucho más afectivo y expresivo, de muchos abrazos y muchos besos. Qué afortunado soy de poder amar y sentirme amado de ambas maneras. Pura vida”, concluyó.