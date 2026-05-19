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Influencer coreano-costarricense revela impactante diferencia cultural: ‘Hasta me llamaron pervertido por abrazar’

El joven compartió que en la cultura coreana se demuestra amor de otras maneras que no son físicas. ‘Viven toda una vida sin decirse te amo en familia’, contó

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Por Fiorella Montoya
Koreanytico, el reconocido creador de contenido costarricense-coreano, conmovió al compartir una profunda reflexión sobre el fuerte choque cultural entre Corea del Sur y Costa Rica, enfocado en las drásticas diferencias al expresar el cariño físico en la familia.
Koreanytico, el reconocido creador de contenido costarricense-coreano, conmovió al compartir una profunda reflexión sobre el fuerte choque cultural entre Corea del Sur y Costa Rica, enfocado en las drásticas diferencias al expresar el cariño físico en la familia. (Imagen creada con IA/Imagen creada con IA)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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