‘Son de Temu’: ‘Koreanytico’, el creador que muchos confundieron con Son Heung-min en el Morera Soto

Dari Seo, conocido en las redes sociales como 'Koreanytico', fue parte de La Doce en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC.

“Yo soy Dari Seo, conocido como Koreanytico en las redes y fue mi primera noche aquí en el Morera Soto”, expresó a La Nación el creador de contenido que jamás olvidará el partido del 17 de marzo de 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf.

El partido tenía más de una hora de haberse acabado y su emoción no mermaba, porque en esa noche tan especial para él pasó de todo.

Dentro del estadio, algunos lo confundían en broma con Son Heung-min. Entre risas, Koreanytico dijo que en realidad él vendría siendo un “Son de Temu”.

Además, se las ingenió para lograr una fotografía con el propio Son Heung-min. Su estrategia fue eficaz, aunque tuvo que implementarla en dos ocasiones, tal y como él mismo lo cuenta en este artículo.

Dari Seo fue uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en marcharse del Estadio Alejandro Morera Soto. (Cortesía Dari Seo/Cortesía Dari Seo)

Otro de los momentos más intensos de la noche para él fue cuando se metió a La Doce —barra de Alajuelense— y vio toda la segunda parte del juego ahí, en medio de cánticos.

- ¿Qué tal la experiencia?

- Diez de diez, lástima que se perdió, pero no solo me saqué una foto con Son Heung-min, sino que pasé todo el segundo tiempo con La Doce y me arroparon. La pasé tan bien que estoy muy agradecido con la Liga Deportiva Alajuelense por esta experiencia.

- ¿Cómo se las ingenió para que Son Heung-min lo volviera a ver?

- Le hablé dos veces, las dos veces en coreano y a la segunda me dio pelota y nos tomamos la foto. Con eso yo duermo feliz.

- ¿Y vio el gesto que él tuvo con la afición al final?

- Eso es algo que aprecio y respeto mucho. Son también como capitán de la Selección de Corea es el que lidera para que se le dé una vuelta al estadio para agradecer a la afición y esos detalles también dejan en alto la bandera de Corea, entonces mucho respeto.

'Koreanytico' jamás olvidará el partido entre Alajuelense y LAFC

- Algunas personas en el estadio hasta decían en broma si usted era Son...

- Son de Temu tal vez (ríe), pero sí, toda la gente que se tomó una foto conmigo creyendo que era Son, se van a decepcionar. Me disculpo, pero por ahí dicen que nos parecemos un poquillo.

- ¿Usted nació en Costa Rica?

- Correcto, yo nací en Costa Rica, viví mis primeras 18 primaveras acá, me gradué del Colegio Británico y desde los 18 años he estado afuera, dándole la vuelta al mundo, construyendo mi vida y ahorita estoy en las redes sociales como Koreanytico, con ganas de volver a Costa Rica.

- ¿Cómo empezó eso?

- Muy buena pregunta, estaba en el mundo corporativo y yo tengo una condición médica. Esta respuesta va a ir un poquito profunda. Tengo algo que se llama enfermedad de Crohn (afección inflamatoria intestinal crónica que causa inflamación en cualquier parte del tracto digestivo).

”Y al salir del hospital tenía que motivarme un poco para seguir ejercitándome y tratando mi dieta. Al final del día empecé un nuevo canal para poder hablar sobre lo que es mi condición para motivarme un poco. Y eso arrancó y me trajo hasta aquí”.

- ¿Le gustó ver banderas de Corea en el estadio?

- Eso significa todo, yo nací acá y cuando era niño, Corea no existía. Ahora ver banderas coreanas en todo el estadio y esa apreciación por mi cultura, no podría estar más agradecido. Es una bendición ser parte de ambas, la cultura coreana y la cultura tica.

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