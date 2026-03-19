Puro Deporte

‘Son de Temu’: ‘Koreanytico’, el creador que muchos confundieron con Son Heung-min en el Morera Soto

Dari Seo, más conocido como ‘Koreanytico’, jamás olvidará el partido entre Alajuelense y LAFC. Él se dejó un recuerdo de Son Heung-min

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Por Fanny Tayver Marín
Dari Seo, conocido en las redes sociales como 'Koreanytico', fue parte de La Doce en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC.
Dari Seo, conocido en las redes sociales como 'Koreanytico', fue parte de La Doce en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC. (Cortesía Dari Seo/Cortesía Dari Seo)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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