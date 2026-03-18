Puro Deporte

El gesto de Son Heung-min que no pasó desapercibido en el Morera Soto: vea lo sucedido al terminar el partido

Son Heung-min sorprendió a muchos en el Estadio Alejandro Morera Soto, en el partido donde LAFC le ganó la serie a Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Son Heung-min dio mucho de qué hablar desde que puso un pie en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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