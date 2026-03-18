El gesto de Son Heung-min que no pasó desapercibido en el Morera Soto: vea lo sucedido al terminar el partido

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Son Heung-min dio mucho de qué hablar desde que puso un pie en Costa Rica.

Son Heung-min tenía los reflectores encima y aunque en cancha no pudo hacer lo que quería porque estuvo muy controlado por los defensas de Liga Deportiva Alajuelense, el surcoreano disfrutó todo en su visita a Costa Rica.

El delantero de 33 años fue muy gente desde que salió del aeropuerto Juan Santamaría, tomándose fotografías con quien se las pedía. Y se mantuvo en esa línea tanto en el hotel de concentración de LAFC como en el propio estadio.

La famosa figura de ataque de Corea del Sur que durante diez años militó con Tottenham no solo festejó el triunfo de LAFC ante Alajuelense y el boleto a los cuartos de final en Concachampions en la casa rojinegra. Ahí hizo algo más.

Son Heung-min jugó los dos partidos contra Liga Deportiva Alajuelense y no anotó. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Son Heung-min se echó al liguismo en la bolsa, porque tras el pitazo del árbitro mexicano Marco Ortiz el coreano le dio la vuelta a la gramilla híbrida del Estadio Alejandro Morera Soto, saludando y despidiéndose de la afición manuda.

El gesto habla mucho de esa estrella futbolística que provocó que en las gradas de la Catedral se observaran algunas banderas de Corea del Sur, así como camisas de Son en sus tiempos en la Premier League.

Lo hizo Son Heung-min, pero lo replicó otro futbolista, con el pergamino de ser un campeón del mundo, porque hubo otro integrante de LAFC que mostró esa misma actitud.

El guardameta Hugo Lloris no se quedó atrás y concluido el partido, al igual que el coreano, el francés aplaudió a la afición de Alajuelense.

Así se despidieron Son Heung-min y Hugo Lloris en el Morera Soto

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