Influencer costarricense que apareció en Repretel estuvo a punto de ser deportado por un detalle insólito

Julián Valverde, famoso influencer costarricense que radica en Estados Unidos, afirmó que este 16 de junio estuvo a punto de ser deportado de suelo estadounidense, por un detalle menor.

Según publicó el creador de contenido, quien recientemente apareció en las transmisiones de Repretel por el partido de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro, se habría topado con un control migratorio.

El influencer Julián Valverde reaccionó a un informe policial

Allí, fue consultado por los años que lleva de vivir en el país norteamericano y, por no tener noción de esto, afirma que estuvo a “cinco minutos de (ser enviado a) México”.

“Por no saber ese dato, pude haberme cagado en todo y que la ‘bromita’ de que me deportan hubiera sido una realidad. Yo creo que Dios me cubrió ayer”, escribió en una historia de Instagram.

Este comentario se da porque en sus videos, el influencer suele bromear con su estatus migratorio. Además, Valverde aseguró que esta noche contará la historia con mayores detalles.

Valverde es un reconocido creador de contenido que acumula más de 1 millón de seguidores en TikTok y más de 500.000 en Instagram. El costarricense comenzó a subir videos hace unos años, cuando migró a Estados Unidos, inicialmente a trabajar en construcción.

Posteriormente, su éxito en redes sociales le permitió dedicarse por completo a la creación de contenido.