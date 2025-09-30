Influencer costarricense dijo que abusó de un animal y desató indignación

El influencer costarricense Bb7 hizo un grotesco comentario sobre abuso animal en una transmisión en vivo.

Cinco reconocidos influencers de Costa Rica, entre ellos Keiz -el streamer de mayor repercusión en el país-, están en el centro de la polémica por una transmisión en vivo en la que uno de ellos, el creador de contenido Bb7, lanzó un grotesco comentario sobre un abuso perpetrado contra un animal.

El video se volvió viral luego de que el propio Keiz subiera a su cuenta de TikTok el fragmento específico, extraído de la transmisión realizada el fin de semana, en el que Enrique Álvarez, conocido en redes sociales como Bb7, aseguró haber violado a una cerda.

El comentario provocó las carcajadas de Keiz y la risa de Churry, Merre OG y Davell, los otros creadores de contenido que compartían con él.

El comentario no quedó ahí, pues los protagonistas del video siguieron preguntándole sobre el grotesco acto.

Aunque Keiz ya borró el contenido de sus redes sociales, lo sucedido desató la indignación de cientos de usuarios, así como de activistas feministas y en pro del bienestar animal.

Descargo de Keiz

Posterior a las críticas, Keiz publicó un video refiriéndose al tema en el que aseguró estar arrepentido y consciente de la problemática. Sin embargo, calificó el comentario como una broma.

“Estoy aquí dando la cara como el que hizo el stream, se rió del chiste y lo subió a su cuenta. Ahora, quiero dejarles muy en claro que el personaje que hizo este comentario es completamente irreverente y toda su personalidad se basa en decir cosas muy pasadas de tono en momentos inoportunos”, declaró en el video.

“Nunca hubo una confesión. Si yo me llego a enterar de que uno de los que están en la habitación ha hecho algo así de grave, ni siquiera le dirigiría la palabra, del todo no estaría en mi círculo social (...) De igual forma, esto no justifica ni la acción, ni la broma, ni mucho que lo haya posteado”, añadió.

Keiz salió a pedir disculpas por lo sucedido, aunque después borró el video. (JOHN DURAN)

Además, recalcó que tiene tres gatitos, que jamás apoyaría la zoofilia y que ha apoyado a organizaciones animalistas. Según explicó, no revisó el clip y lo eliminó apenas vio los primeros comentarios negativos, pero olvidó bajarlo de su cuenta de TikTok.

“Por toda la ola de odio que he recibido en los últimos meses, yo no estoy leyendo comentarios y tengo las notificaciones completamente desactivadas de todas las redes sociales”, argumentó.

“Quiero prometerles que nunca jamás en la vida van a volver a ver algo así en mi perfil, y que voy a ser mejor. Como siempre, todo es aprendizaje”, agregó.

Este video de disculpas, que también recibió muchas críticas, fue eliminado de las redes de Keiz. Fabián Jiménez, mánager del influencer, afirmó a La Nación que esto se debe a que prepararán una disculpa pública más elaborada.

“Nosotros siempre le hemos recomendado a nuestros creadores filtrar muy cuidadosamente el contenido que van a publicar. Sin embargo, es una recomendación no obligatoria; la decisión de enviar el material a revisión es decisión de cada creador”, explicó Jiménez.

“En este caso particular, los contenidos se publicaron sin pasar por los filtros internos de nuestra empresa (Unreal Talent)”, añadió.

Por su parte, Bb7 no se ha referido directamente a lo sucedido.