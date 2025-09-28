Viva

‘Streamer’ empuja a adulto mayor en el metro y desata indignación: Vea el video

El polémico incidente, que rápidamente se volvió viral, reabrió el debate sobre los límites del entretenimiento en Internet y la responsabilidad de los ‘influencers’ frente a su audiencia

Por El Universal / México / GDA y Sofía Sánchez Ramírez
El creador de contenido generó polémica en redes tras difundirse un video en el que agrede a un hombre de la tercera edad en Tokio.
El creador de contenido generó polémica en redes tras difundirse un video en el que agrede a un hombre de la tercera edad en Tokio. (Captura de pantalla/X)







