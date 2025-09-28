‘Streamer’ empuja a adulto mayor en el metro y desata indignación: Vea el video

El creador de contenido generó polémica en redes tras difundirse un video en el que agrede a un hombre de la tercera edad en Tokio.

El streamer español Kelton D se convirtió en blanco de críticas internacionales, luego de que se viralizara un video en el que aparece empujando a un adulto mayor dentro de un vagón del metro de Tokio, Japón.

En las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, se aprecia cómo el adulto mayor perdió el equilibrio, lo que provocó un rechazo masivo en Internet.

¿Quién es Kelton D y por qué es polémico?

El influencer español Kelton D ha ganado seguidores gracias a sus transmisiones en vivo, en las que recorre distintas ciudades del mundo mostrando aspectos de la vida cotidiana. Su estilo provocador le ha otorgado notoriedad, pero también críticas por los límites que cruza en busca de visibilidad.

Aunque se presenta como un “streamer de aventuras”, lo cierto es que ha estado involucrado en diversas polémicas por actitudes que muchos consideran ofensivas o irrespetuosas hacia las culturas que visita.

En el video que se viralizó, Kelton D incurrió en comportamientos inapropiados: ocupó un asiento reservado para personas mayores y generó ruido, algo que en Japón está estrictamente prohibido en el transporte público y que se recuerda constantemente por altavoces.

🚨 ESCÁNDALO EN JAPÓN 🚨

El streamer español Kelton D se volvió tendencia mundial después de un episodio turbio en el metro japonés 🚉



👉 El tipo se sentó en un asiento prioritario, incomodó a los pasajeros y cuando un señor mayor lo encaró, terminó empujándolo de forma agresiva… pic.twitter.com/FdyhACKiGe — Juanito Say (@JuanitoSay) September 23, 2025

¿Qué repercusiones tuvo el video en Japón y en redes sociales?

La agresión de Kelton D hacia el adulto mayor no solo indignó a los usuarios de Internet, sino que también generó debate en Japón. Muchos señalaron que el comportamiento del streamer fue una falta de respeto y una acción que atenta contra la dignidad de las personas de la tercera edad.

Varios internautas pidieron que las plataformas tomen medidas contra el creador de contenido, incluso solicitando que sea sancionado o vetado. Además, la polémica ha llevado a discutir el papel de los influencers y hasta qué punto deben rendir cuentas por sus acciones fuera de la pantalla.