‘Streamer’ con cáncer terminal sufre estafa y su reacción provocó emotiva ola de apoyo

Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 años, fue diagnosticado con un sarcoma en etapa IV. El token CÁNCER, creado por él, aumentó un 3000% tras conocerse la estafa.

El joven streamer letón Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 años, vivió uno de los episodios más angustiantes en su lucha contra el cáncer. Durante una transmisión en vivo, el joven perdió más de $31.000 en criptomonedas tras descargar un juego fraudulento en la plataforma Steam. El dinero estaba destinado a cubrir parte de su tratamiento médico.

Plavnieks, diagnosticado con un sarcoma en etapa IV, había impulsado el eslogan “Ayúdame a vencer el cáncer” en la plataforma de blockchain de Solana. El proyecto, creado a través de la plataforma Pump.fun, permitía que el streamer recibiera ingresos por comisiones de transacciones, fondos que planeaba invertir en su recuperación.

El 21 de setiembre, en pleno directo, un espectador le sugirió probar el juego Block Blasters. El título aparecía como verificado en Steam, pero en realidad contenía un malware diseñado para vaciar billeteras digitales. Apenas ejecutó el programa, los $31.189 acumulados desaparecieron de su cuenta.

La reacción del joven fue transmitida en vivo a cientos de espectadores.

“No puedo respirar, no puedo pensar, estoy completamente perdido en lo que va a pasar después, no puedo quitarme la sensación de que es mi culpa que pueda terminar en la calle otra vez o no tener nada para comer en unos días... mi corazón quiere saltar de mi boca y me duele”, escribió después en la red social X.

Investigación del ataque

El caso llamó la atención de la comunidad especializada en ciberseguridad. El investigador conocido como ZachXBT, figura influyente en el ecosistema cripto, aseguró que el mismo juego malicioso ya había provocado pérdidas superiores a $150.000 en otros usuarios. El experto criticó a Valve, empresa propietaria de Steam, por permitir la distribución del software.

El grupo vx-underground informó que al menos 400 computadoras fueron infectadas con ese malware. Algunos analistas independientes dijeron incluso haber mantenido contacto con los hackers para intentar recuperar los fondos.

For anybody wondering what is going on with $CANCER live stream... my life was saved for whole 24 hours untill someone tuned in my stream and got me to download verified game on @Steam

After this I was drained for over 32,000$ USD of my creator fees earned on @pumpdotfun and… pic.twitter.com/8YH4njd46E — rastaland.TV (@rastalandTV) September 21, 2025

Apoyo de la comunidad cripto

La tragedia de Plavnieks despertó una ola de solidaridad. El valor del token CÁNCER aumentó un 3000% y alcanzó un mercado de $2,5 millones, lo que incrementó los ingresos por comisiones para el creador. Además, reconocidos influencers de la industria, como Alex Becker, realizaron donaciones directas. Becker envió $32.500, monto suficiente para reponer lo perdido en la estafa.

El joven agradeció el respaldo y afirmó que presentó una denuncia ante la policía. También cambió de billetera digital y sustituyó el disco duro de su computadora para evitar nuevos ataques.

“Gracias a todos de todo corazón. Mis hermanos, mi madre y yo estamos sin palabras por el apoyo recibido. Nunca se podrá expresar con palabras lo agradecidos que estamos mi familia y yo”, publicó en X.

Finalmente, anunció que retomará sus transmisiones.