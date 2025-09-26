Viva

‘Streamer’ con cáncer terminal sufre estafa y su reacción provocó emotiva ola de apoyo

El joven lucha con un cáncer en etapa IV y perdió dinero destinado a cubrir parte de su tratamiento médico

Por O Globo / Brasil / GDA y Fiorella Montoya
Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 años, fue diagnosticado con un sarcoma en etapa IV. El token CÁNCER, creado por él, aumentó un 3000% tras conocerse la estafa.
Raivo “Rastaland” Plavnieks, de 26 años, fue diagnosticado con un sarcoma en etapa IV. El token CÁNCER, creado por él, aumentó un 3000% tras conocerse la estafa. (Foto: X/X)







streamerRaivo “Rastaland” Plavnieks
