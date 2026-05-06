Influencer atacada frente a sus hijos muere en hospital

La creadora de contenido, de 26 años, murió en el hospital tras el ataque armado que presenciaron sus hijos.

Una influencer brasileña murió tras ser atacada a balazos frente a sus hijos en un hecho que conmocionó a su comunidad y a seguidores en redes sociales.

El crimen ocurrió el viernes 1 de mayo en Sertanópolis, Brasil, cuando Pamela Guimaraes, de 26 años, se encontraba fuera de su vivienda. De acuerdo con reportes de medios locales, un vehículo se detuvo frente a la casa y desde su interior un hombre la llamó por su nombre, lo que hizo que ella se acercara.

Sin embargo, la situación le generó sospechas y decidió regresar hacia su hogar. Fue en ese momento cuando el atacante abrió fuego, impactándola delante de sus cuatro hijos, quienes presenciaron la escena.

Tras el ataque, la joven madre fue trasladada de urgencia a un centro médico cercano, donde falleció poco tiempo después por la gravedad de sus heridas.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con el responsable, quien se encuentra prófugo.

Guimaraes era conocida en redes sociales. Su contenido se enfocaba en temas de estilo de vida, moda, belleza y momentos cotidianos junto a sus hijos.