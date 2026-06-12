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Influencer brasileña fue asesinada en su propia vivienda: habría intentado huir de los atacantes pero no tuvo éxito

Horas antes del ataque, la creadora de contenido compartió un video

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Por Fátima Jiménez
Alzira Maria Theodoro Luiz
La influencer brasileña Alzira Maria Theodoro Luiz, conocida por su contenido sobre el sector agrícola, fue asesinada a los 43 años. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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