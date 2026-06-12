Influencer brasileña fue asesinada en su propia vivienda: habría intentado huir de los atacantes pero no tuvo éxito

La influencer brasileña Alzira Maria Theodoro Luiz, conocida por su contenido sobre el sector agrícola, fue asesinada a los 43 años.

La influencer brasileña Alzira Maria Theodoro Luiz, reconocida por su contenido sobre el sector agrícola, fue asesinada a los 43 años dentro de su vivienda, en un hecho que ha conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad local.

El crimen ocurrió el domingo 7 de junio en su domicilio, ubicado en el municipio de Mutum, en el estado de Minas Gerais, Brasil. De acuerdo con los primeros reportes policiales, la creadora de contenido se encontraba en el porche de su casa cuando varios sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego.

Ante el ataque, Alzira intentó refugiarse dentro de la vivienda y corrió hacia la parte trasera en un intento desesperado por salvar su vida. Las investigaciones indican que incluso habría tratado de escapar por una ventana; sin embargo, uno de los disparos la alcanzó fatalmente.

La Policía Militar de Minas Gerais acudió al sitio a las 9:18 a. m., donde encontró a la influencer tendida en el suelo con una herida de bala en la cabeza. Vecinos del sector señalaron haber escuchado entre tres y cuatro detonaciones y afirmaron que los sospechosos se movilizaban en una motocicleta.

Según los primeros reportes, varios hombres armados llegaron hasta el frente de su vivienda y abrieron fuego. (Tomada de redes sociales)

En la escena del crimen, las autoridades recolectaron dos casquillos de calibre 9 milímetros, fragmentos de proyectil, un rifle de aire comprimido apoyado en una pared de la sala y el teléfono celular de la víctima.

Horas antes del ataque, Alzira publicó un video en sus redes sociales en el que se le veía tomando café frente a su casa.

Tras conocerse la noticia, sus perfiles se llenaron de mensajes de despedida y condolencias. “Que Dios te reciba en su gloria con los brazos abiertos. Te extrañaremos para siempre”, escribió uno de sus seguidores. Otro la recordó como “una mujer hermosa, tranquila y feliz”.

La Policía Civil de Minas Gerais mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables del homicidio.