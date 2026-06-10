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Famoso influencer se hace viral por imitar a los costarricenses: esto fue lo que dijo

El video se llenó de reacciones de usuarios de Costa Rica

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Por Fátima Jiménez
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Un influencer de Tanzania se hizo viral por imitar a los costarricenses en un video que publicó en sus redes sociales. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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