Famoso influencer se hace viral por imitar a los costarricenses: esto fue lo que dijo

Un influencer de Tanzania se hizo viral por imitar a los costarricenses en un video que publicó en sus redes sociales.

El influencer Iluta Shabani, conocido en redes sociales como Iluthefunny, se volvió viral en los últimos días gracias a un video humorístico dedicado a Costa Rica, en el que imita la forma de hablar de los ticos.

En la grabación, titulada “Tu amigo después de dos días en Costa Rica”, el influencer aparece saludando a un amigo mientras utiliza frases muy propias del costarricense, como “Pura vida, mae” y “no hablo inglés, soy tico”.

Entre risas, también intenta algunos insultos al estilo tico, exagerando gestos y expresiones para potenciar el efecto cómico.

El video rápidamente se llenó de reacciones de usuarios costarricenses, quienes no solo celebraron el sketch, sino que también le hicieron saber al creador que ya lo consideran uno más del país.

“Lo amaba y ahora más por hablar del país más lindo”, “Los ticos nacemos donde nos da la gana” y “Denle una cédula, es tico” fueron algunos de los comentarios destacados.

¿Quién es Iluta Shabani?

Iluta Shabani es originario de Tanzania y nació en el campo de refugiados de Kigoma. En redes sociales es conocido como Iluthefunny o Ilustar, donde se ha posicionado como creador digital y comediante.

Diversas biografías señalan que tiene herencia congoleña por parte de su madre y tanzana por parte de su padre. Actualmente reside en Estados Unidos, donde además ha estado vinculado al fútbol juvenil con el Houston Dynamo U-20.