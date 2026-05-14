Influencer argentina pide ‘perdón’ tras vivir una experiencia inesperada en este pueblo de Costa Rica

Una creadora de contenido argentina conocida como Evangelina González publicó un video donde pide perdón a Monteverde luego de una antigua experiencia que tuvo, la cual no fue muy grata para ella.

“Me equivoqué con Monteverde. Admitir errores es de sabios, dicen por ahí, y la verdad es que yo la primera vez en Monteverde tuve una supermala impresión y creí cualquier cosa. Pensé que estaba lleno de gringos nada más, los precios exorbitantes, y esta vez tuve la posibilidad de conocer algo muy diferente y quiero mostrarles cómo fueron mis cuatro días acá en Monteverde”, inició el video.

En esta ocasión, la mujer tuvo una vivencia totalmente diferente y más cercana al pueblo. Entre las actividades que realizó destacan asistir a una obra de teatro en el gimnasio de la comunidad, comer chifrijo y acudir a una fiesta.

Además, quedó encantada con el cine nacional, ya que asistió a la premiere de la película Abril, de Hernán Jiménez, la cual “representa exactamente por qué me enamoré de ustedes”, dijo sobre los ticos.

Finalmente, conoció la flor nacional, la guaria morada. Todo la reconquistó. “Muchas gracias, Monteverde”, afirmó al final del video.

En la descripción del clip fue más clara sobre su cariño al país y ahora a esta zona: “Monteverde perdón, te quiero”, escribió.