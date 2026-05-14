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Influencer argentina pide ‘perdón’ tras vivir una experiencia inesperada en este pueblo de Costa Rica

‘Tuve una supermala impresión y los precios exorbitantes’, confesó en el video sobre su primera visita a una emblemática comunidad de Puntarenas. Pero, ahora, admite tener una visión muy distinta

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Por Fiorella Montoya
Una influencer argentina admitió su error tras tener una 'supermala impresión' de Monteverde.
Una influencer argentina admitió su error tras tener una 'súpermala impresión' de Monteverde. (Imagen hecha con IA/Imagen hecha con IA)







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Evangelina GonzálezTurismo
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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